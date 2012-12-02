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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

علوی:

خدمات بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی مانع آسیب به خانواده‌های زندانیان می‌شود

خدمات بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی مانع آسیب به خانواده‌های زندانیان می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان البرز از افزایش همکاری های بین سازمانی پس از شکل گیری بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان خبر داد و گفت: این خدمات مانع آسیب های بیشتر به خانواده هایی است که سرپرست آنها زندانی شده است.

سید ابوالقاسم علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاثیرات بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانهای کشور اظهار داشت: هدف تمامی برنامه های سازمان زندانها اصلاح و تربیت و فعالیت های فرهنگی بر اساس آموزه های قرآنی است و همین امر می تواند اثرات نامطلوب زندان بر فرد و خانواده وی را کاهش دهد و زندانی شدن سرپرست خانواده باعث آسیب های بعدی برای اعضای خانواده نشود.

علوی افزود: اقدامات فرهنگی و تربیتی در زندان برگرفته از فرامین قرآنی و الگو پذیری از زندگی ائمه است، و مشارکت بیشتر نهادهای ذیربط باعث افزایش خدمات در این بخش خواهد بود.

رئیس هیئت اجرایی بنیاد تعاون استان البرز گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و نهادهای ذیربط بیش از همیشه در این کار خداپسندانه مشارکت کنند و زندانیان را همچون عضوی از شهروندان بدانند که غیر از این هم نیست.

بهره گیری از نفوذ عبادی و عرفانی ائمه جمعه در آگاه سازی مردم

مدیرکل زندانهای استان البرز خواستار اطلاع رسانی و آگاه سازی بیشتر مردم نسبت به مسائل اجتماعی شد و گفت: ائمه جمعه و جماعت با نفوذ عبادی و عرفانی که بین مردم دارند می توانند در زمینه اطلاع رسانی به جامعه نقش موثر داشته باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر هیئت اجرائی بنیاد تعاون استان البرز با عضویت محمدجواد کولیوند نماینده مردم شریف کرج، آسارا و اشتهارد، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، مدیران کل جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارائی، صنعت و معدن استان البرز تشکیل شده است که انسجام این هیئت پنج نفره می تواند نتایج خوبی در اشتغال استان در پی داشته باشد.

کد مطلب 1756285

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