جدال صبا و مس در تقابل مربیان خوزستانی/ صبا بعد از 4 سال بدنبال غلبه بر مس

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم و مس کرمان در آخرین بازی خود از ساعت 15 فراد دوشنبه سیزدهم آذر ماه در دیداری از هفته هفدهم و پایانی از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف یکدیگر می روند.



فاصله سه امتیازی صبا و مس در جدول رده بندی



این در حالی است که در حال حاضر صبای قم با کسب 20 امتیاز در نزدیکی تیم های نیمه پائین جدول قرار دارد و تیم مس کرمان که در آغاز لیگ شرایط بحرانی داشت هم اکنون با سه امتیاز بیشتر از صبای قم رتبه نهم جدول رده بندی را در اختیار دارد.



شاگردان عبدالصمد مرفاوی بعد از سه هفته ناکامی از هفته های چهاردهم تا شانزدهم، در بازی قبل خود مقابل تیم بالانشین جدول یعنی راه آهن شهر ری به یک شکست دیگر دست یافته‌اند تا در حال حاضر یکی از تیم های پائین جدولی لیگ برتر فوتبال باشند.



10 امتیاز رهاورد صبا از 8 میهمانی رقبای لیگ برتری



صبای قم در حالی نهمین بازی خارج از خانه خود را برگزار می کند که در میهمانی های قبل لیگ دوازدهم موفق به کسب سه پیروزی، یک تساوی و چهار باخت شده است و از 24 امتیاز توزیع شده در بازی های خارج از خانه 10 امتیاز کسب کرده است.



شاگردان صمد مرفاوی در هفته دوم در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان مقابل تیم ذوب آهن اصفهان بعد از چهار فصل در لیگ برتر با گل های میلاد نوری با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسیدند و امید زیادی دارند که بتوانند طلسم چهار فصل نبردن در مقابل مس کرمان را هم در این بازی بشکنند.



پیروزی صبا برابر ذوب آهن، پرسپولیس و آلومینیوم در خارج از خانه



صبایی ها در هفته چهارم در ورزشگاه آزادی تهران میهمان تیم پرسپولیس تهران بودند که با گل های میلاد سلیمان فلاح و اکبر صادقی میزبان خود را در حضور 50 هزار تماشاگر شکست داده و سه امتیاز ارزشمند دیگر از بازی های خارج از خانه کسب کردند.



نماینده فوتبال قم در هفته ششم دور رفت لیگ دوازدهم در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف تیم صنعت نفت این شهر رفت اما در این بازی با نتیجه دو بر یک شکست خورد تا بدین ترتیب نخستین باخت خارج از خانه این فصل را پذیرفته باشد.



تنها تساوی خارج از خانه برابر تراکتور سازی تبریز



این در حالی است که تیم فوتبال صبای قم در هفته هفتم بازی های لیگ دوازدهم در ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام شهر تبریز میهمان تیم تراکتور سازی تبریز یکی از چهار نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا بود که در پایان با این تیم به تساوی بدون گل رسید تا اولین تساوی خارج از خانه را بپذیرد.



شاگردان صمد مرفاوی در هفته نهم در ورزشگاه شهید دستگردی تهران با یک گل در مقابل تیم نفت تهران شکست خوردند و در هفته یازدهم دور رفت نیز در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل برابر تیم فوتبال استقلال تهران نتیجه را واگذار کردند.



شکست مقابل نفت آبادان، نفت تهران، استقلال و سایپا در خارج از خانه



هفتمین بازی خارج از خانه این فصل برای صبای قم در میهمانی تیم آلومینیوم هرمزگان برگزار شد و طی آن صمد مرفاوی و تیمش با گل فرید کریمی موفق به کسب سه امتیاز بازی شدند و در در هشتمین بازی خارج از خانه نیز با دو گل به سایپا باختند تا فردا در نهمین میهمانی رقبای لیگ برتری به مصاف تیم مس کرمان بروند.



هر چند صبای قم از هشت بازی خانگی قبل 10 امتیاز و از هشت بازی خارج از خانه گذشته خود نیز 10 امتیاز گرفته است اما در مجموع عملکرد این تیم در دیدارهای خارج از خانه این فصل همانند بازی های خانگی بوده و عملکرد متوسطی از این تیم را نشان می دهد.

