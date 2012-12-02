جدال سایپای البرز مقابل شاگردان مایلی کهن

به گزارش خبرنگار مهر،هفته هفدهم لیگ برتر روز دوشنبه با برگزاری ۹بازی برگزار می‌شود که در یکی از این دیدارها سایپای البرز میزبان گهردرود است.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم به سه امتیاز این دیدار حساس نیاز دارند نارنجی پوشان هفته گذشته برابر نفت تهران متوقف شدند و دیدار با گهر هم برایشان یک بازی ویژه است زیرا در صورت پیروزی می‌توانند حتی به رسیدن به رده سوم جدول امیدوار باشند.

ولی در مقابل، حریف سایپا تیم بحران زده گهر درود است هنوز نتوانسته از انتهای جدول خارج شود مایلی‌کهن سه شکست متوالی با گهر در لیگ برتر داشته و پیش بینی چهارمین باخت هم برای تیم او خیلی سخت نیست مگر اینکه شناخت مایلی‌کهن از تیم سابقش سایپا باعث شود این مربی در آخرین دیدار دور رفت اولین بردش را به دست بیاورد و شگفتی ساز شود.

بازگشت مایلی کهن به ورزشگاه انقلاب و این بار نشستن بر روی نیمکت گهر درود می تواند حساسیت این دیدار را افزایش دهد.

دیدار دو تیم سایپای البرز و گهر درود از ساعت 15 فردا در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.