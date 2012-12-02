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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

حق نگر:

آمار گشته شدگان حوادث کمربندی شیراز 30 درصد افزایش یافت

آمار گشته شدگان حوادث کمربندی شیراز 30 درصد افزایش یافت

شیراز- خبرگزاری مهر:عضو شورای شهر شیراز گفت: آمار کشته شدگان حوادث در کمربندی شیراز در سال 91 به میزان 20 الی 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق‌نگر ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر شیراز اظهار داشت: خط کمربندی شیراز در وسط منطقه مسکونی میگذرد که تردد وسائط برون شهری، تصادفات دلخراش و جبران ناپذیری ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: از نظر مشاور منطقه تبدیل رفوژ وسط به خط تندرو در عمق حداقل 3 متری از کف به کاهش مشکلات کمک می کند.

جاده کمبرندی شیراز به شهرداری واگذار شود

وی بیان کرد: با توجه به صورتجلسه مورخ 18.6.91  لازم است درصورت موافقت جاده کمربندی از راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شود تا بتوان عملیات مناسب در این محور را انجام دهیم.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: حل مشکل کمربندی شیراز و اجرای رفوژ بصورت خط تندرو در عمق با توجه به عرض 42 متری این مسیری امکان پذیر است و باید برای 10 سال آینده و تا زمانی که کمربندی جدیدی برای شیراز اجرا شود قابل بهره برداری شود.

کد مطلب 1756290

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