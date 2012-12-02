به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندرآبادی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود گفت: علاوه بر سهمیه 65 میلیارد و 295 میلیون ریالی تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان در سال 91 مبلغ 47 میلیارد و 300 میلون ریال نیز به منظور پرداخت به طرح های پشتیبان پنج دستگاه اجرایی اختصاص یافت.

وی افزود: این مبلغ برای طرح های پشتیبان مرکز آموزش فنی و حرفه ای و ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت شناور پرداخت می شود.

فرماندار شاهرود با اشاره به اینکه طرح‌های پشتیبان یکی از ابتکارات کارگروه اشتغال کشور در سال 90 است، گفت: برخی افراد با اینکه توانایی خاصی در ایجاد مشاغل خانگی دارند اما از نظر مالی نمی‌توانند افرادی را در این راستا آموزش داده و وارد چرخه کار کنند بنابراین طرح‌های پشتیبان برای افراد توانمند فرصتی را ایجاد می‌کند که توانایی خاص خود و تولیدات حاصل از آن را وارد بازار کنند.

بندرآبادی اظهار داشت: از مبلغ 56 میلیارد و 504 میلیون ریال سهمیه مشاغل خانگی شهرستان شاهرود در سال 90 تاکنون یک هزار و 619 طرح با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد و 853 میلیون ریال جذب شده است.

وی در خاتمه از همه دستگاه های اجرایی خواست با توجه به مهلت باقیمانده تا پایان سال جاری نسبت به تکمیل پرونده های مشاغل خانگی و پشتیبان و ارسال به بانک های عامل و جذب سهمه خود اقدام و تسریع کنند.

در این جلسه، چهار طرح با سرمایه گذاری 11 میلیارد و 900 میلیون ریال جهت اشتغال زایی 20 نفر تصویب شد.