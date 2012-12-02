تغییرات مدیران و معاونین پلیس راهور کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتمام دوره ماموریت برخی از معاونین پلیس راهور و جابجایی های انجام شده در این پلیس، فردا مراسم تودیع و معارفه تعدادی از معاونین این پلیس برگزار می شود.

بر این اساس فردا جانشین رئیس پلیس راهور معرفی و معاونین طرح و برنامه، مرکز شماره گذاری خودرو، مرکز صدور گواهینامه، معاونت فنی و مهندسی و مرکز اجرائیات تغییر می کند.

بر همین اساس شنیده شده است سرهنگ احمد رستمی از مرکز صدور پلاک به معاونت فنی مهندسی منتقل شده و همچنین سرهنگ رمضان آقایی که تا پیش از این سرپرست معاونت فنی و مهندسی بود به سمت معاون اجرایی منصوب شد.