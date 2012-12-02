  1. جامعه
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

تغییرات مدیران و معاونین پلیس راهور کشور

بسیاری از مدیران پلیس راهور کشور فردا پس از پایان دوره خدمت یا تغییرات تودیع و معارفه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتمام دوره ماموریت برخی از معاونین پلیس راهور و جابجایی های انجام شده در این پلیس، فردا مراسم تودیع و معارفه تعدادی از معاونین این پلیس برگزار می شود.

بر این اساس فردا جانشین رئیس پلیس راهور معرفی و معاونین طرح و برنامه، مرکز شماره گذاری خودرو، مرکز صدور گواهینامه، معاونت فنی و مهندسی و مرکز اجرائیات تغییر می کند.

بر همین اساس شنیده شده است سرهنگ احمد رستمی از مرکز صدور پلاک به معاونت فنی مهندسی منتقل شده و همچنین سرهنگ رمضان آقایی که تا پیش از این سرپرست معاونت فنی و مهندسی بود به سمت معاون اجرایی منصوب شد.

کد مطلب 1756302

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