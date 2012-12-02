  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

از سوی باشگاه ذوب‌آهن/

تماشای دیدار ذوب آهن و ملوان رایگان است

تماشای دیدار ذوب آهن و ملوان رایگان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: بنا به تصمیم باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن تماشای دیدار فوتبال این تیم با ملوان بندرانزلی برای هواداران این تیم رایگان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشای دیدار تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و ملوان که فردا در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد برای تماشاگران ذوب‌آهن رایگان است.

باشگاه ذوب آهن برای رفاه حال هواداران و حمایت آنها از تیم ذوب آهن مقابل ملوان تصمیم گرفته، این تصمیم را گرفته است.

نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتبال هم اکنون با 13 امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد و تیم ملوان با 26 امتیاز در رتبه چهارم ایستاده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندر انزلی از ساعت 15:15 روز دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1756323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها