تماشای دیدار ذوب آهن و ملوان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشای دیدار تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و ملوان که فردا در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد برای تماشاگران ذوب‌آهن رایگان است.

باشگاه ذوب آهن برای رفاه حال هواداران و حمایت آنها از تیم ذوب آهن مقابل ملوان تصمیم گرفته، این تصمیم را گرفته است.

نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتبال هم اکنون با 13 امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد و تیم ملوان با 26 امتیاز در رتبه چهارم ایستاده است.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندر انزلی از ساعت 15:15 روز دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.