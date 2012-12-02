امیدواری برای حضور کریمی در دیدار با ملوان/ رباط صلیبی قاضی در حال ترمیم است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، دکتر وجیه الله چشمهسری در خصوص آخرین وضعیت نیلسون دروازهبان برزیلی این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: نیلسون جونیور برای بازی با ملوان هم مشکل نداشت و تصمیمگیری درباره او فقط توسط کادر فنی انجام میشود.
وی افزود: میثم نقیزاده هم در بازی با ملوان بهدچار آسیب دیدگی شد. البته مشکل نقیزاده برطرف شد و در حال حاضر این بازیکن هیچ مشکلی برای همراهی تیم ندارد.
پزشک تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو بازیکن مصدوم داریم که هر دوی آنها برای شروع نیم فصل دوم آماده خواهند بود. البته با شرایطی که در مورد کریمی میبینیم، امیدواریم تا بازی با ملوان در مسابقات جام حذفی به آمادگی برسد.
چشمهسری در پایان گفت: MRI دوم از زانوی قاضی که سه روز قبل صورت گرفت، خبرهای خوشی داشت. رباط جانبی و داخلی او و مصدومیتی که از قبل از ناحیه مینیسک داشت، برطرف شده است. تنها مورد باقیمانده به رباط صلیبی خلفی او مربوط میشود که در حال ترمیم است و بر اساس آخرین بررسیها، برنامه فیزیوتراپی ادامه پیدا خواهد کرد.
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