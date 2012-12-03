هزینه آب، برق و گاز مساجد آذربایجان شرقی رایگان است

حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخیرا شرکت های آب، برق و گاز استان اقدام به ارسال قبض به مساجد ، حسینیه ها و دارالقرآن های استان کرده اند گفت: از سال گذشته با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه مصرفی انرژی مساجد با نمایندگان مجلس دوره هشتم و مسئولین دولتی مکاتباتی صورت گرفت و تاثیر افزایش هزینه ها را در بهره وری فرهنگی مساجد گوشزد شده که به لطف خدا منجر به تسریع قانون عفو هزینه های مصرفی مساجد گردید.

طاهری خاطر نشان کرد: بر اساس بند الحاقی 88 قانون بودجه سال 91 ابلاغی سی و یک اردیبهشت سال جاری هزینه مصرفی خدمات این سه مکان رایگان است.

وی افزود: متاسفانه تاکنون نهادهای ذیربط به وظایف قانونی خود عمل نکرده و به این سه مکان فرهنگی دینی در سطح استان قبوضی را ارسال و مبالغ آنها را دریافت کرده اند که در همین راستا جلسه ای با مدیرعامل شرکت گاز استان داشتیم.

طاهری ادامه داد: در این جلسه قول به حل مسئله داده شد و به زودی مبالغ دریافتی مسترد می شود.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ تبلیغات اسلامی استان گفت: امیدواریم بدون آنکه جلسه ای با شرکت های آب و برق استان تشکیل شود آنها نیز به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

طاهری از انجمن های اسلامی مساجد و مسئولان حسینیه ها و دارالقرآن های استان خواست تنها به تسویه حساب قبوض مصرفی سال گذشته خود اقدام و از پرداخت مبالغ اضافی خودداری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد این امر گامی در راستای اعتلا و توسعه فرهنگ دینی بوده و باری از دوش انجمن های اسلامی مساجد و اماکن فرهنگی دینی بردارد.