قانون استخدام 3درصدی مشکل اشتغال معلولین را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظم ده بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: در سنوات جاری تاکید زیادی بر این قانون شده و تقریبا اجرا می شود اما اگر 100درصد هم اجرا شود مشکل اشتغال معلولین راحل نخواهد کرد.

وی بیان کرد: هرچند سازمان روی این موضوع تاکید دارد اما به دلیل محدود بودن استخدام دولتی و رفتن کارها به سمت بخش خصوصی، اشتغال معلولین از محل سه درصد کفاف نخواهد کرد و سازمان به دنبال راهکارهای دیگری است.

نظم ده اظهار داشت: چهار درصد جمعیت کشور را معلولین شدید و متوسط تشکیل می دهند و حدود دو میلیون و 800هزار تا سه میلیون معلول در کشور وجود دارد.

وی بیان داشت: از این تعداد حدود 800هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و از خدمات مستقیم و غیرمستقیم این سازمان بهره مند می شوند.

نظم ده عنوان کرد: سازمان بهزیستی به دنبال تحت پوشش قرار دادن همه معلولین نیست بلکه این سازمان به دنبال ایجاد فضایی برای توانبخشی به معلولین و استقلال آنان است.

50درصد معلولیتها ناشی از مسائل ژنتیکی است

وی همچنین بیش از 50درصد معلولیت ها را ناشی از مسائل ژنتیکی و مادرزادی دانست و گفت: با برنامه های پیشگیری تلاش می کنیم از این معلولیت ها جلوگیری کنیم.

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور یکی از این برنامه ها را غربالگری بینایی عنوان کرد و افزود: این طرح 16 سال در کشور اجرا می شود و در این مدت 22 میلیون کودک را در کشور غربالگری کرده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح از نابینایی مطلق و اختلال بینایی 220هزار کودک جلوگیری شده است.

نظم ده عنوان کرد: در سایربحث ها از جمله شنوایی و آسیبهای اجتماعی هم بدین شکل برنامه ریزی کرده ایم تا از ایجاد معلولیتها جلوگیری کنیم.

وی پراکندگی معلولیت در همه جای کشور را نزدیک به هم دانست و گفت: در برخی استانها معلولیتهای اکتسابی به دلیل تصادفات بالاست.

آسیبهای نوپدید باعث شیوع طلاق شده است

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص پدیده طلاق در کشور گفت: طلاق افزایش پیدا نکرده بلکه عوامل طلاق فرق کرده و آسیبهای نوپدید باعث شیوع و بروز آن شده است.

وی افزود: امروزه مسائلی همچون آسیبهای اجتماعی، بیکاری، اعتیاد، افسردگی، ناملایمات زندگی و مسائل روحی و روانی باعث شده آمار طلاق بالا رود.

نظم ده تاکید کرد: مسائل مربوط به سبک زندگی می تواند در پیشگیری از طلاق بسیار موثر باشد.

وی همچنین در خصوص معضل اجتماعی اعتیاد در کشور تصریح کرد: اعتیاد بر اساس آمار از سنتی به سمت صنعتی گرایش یافته و امروز اعتیاد به مواد صنعتی در جامعه بیشتر شده است.

سن اعتیاد به زیر20سال رسیده است

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: سن اعتیاد نیز کاهش یافته و به 20 سال و پایینتر از 20سال رسیده است.

نظم ده علت این مسئله را عدم آگاهسازی و اطلاع رسانی و تغییر سبک زندگی عنوان کرد و گفت: کسانی که شیشه و کریستال را به جامعه وارد کردند، آن را به عنوان ماده ای برای تنظیم اندام و کاهش چاقی و افزایش قدرت جنسی معرفی نمودند اما آرام ارام متوجه شدند که این ماده سلولهای مغز و هوش و حواس و بنیان خانواده را از بین می برد.

وی یادآور شد: هم اکنون 600کمپ درمان ومراکز سرپایی و مراکز اقامتی بلند مدت و کوتاه مدت در کشور فعالیت می کنند و اولین کمپهای اعتیاد به شیشه نیز راه اندازی شده اند.

وی افزود: در بحث پیشگیری از اعتیاد سال گذشته بیش از شش میلیون و 200هزار نفر را آموزش دادیم و در حال حاضر بیش از 400 هزار نفر در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.

نظم ده بیان کرد: در سالجاری هم برنامه های حمایتی از معتادین بهبود یافته، که بیش از دو سال است پاک شده اند، در بخش اشتغال و مسکن و با اولویت معتادین متاهل، انجام می شود.

کاهش آستانه تحمل علت بروز افسردگی

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص افسردگی در جامعه با بیان اینکه عوامل مختلفی می تواند در بروز آن نقش داشته باشد، گفت: مسائل اقتصادی شاید اثر داشته باشند ولی نوع فکر و برخورد انسانها در مقابله با مشکلات اقتصادی می تواند یکی از عوامل باشد.

وی تاکید کرد: باید به دنبال این باشیم که هرعاملی باعث نشود یک فرد به سمت آسیبهای اجتماعی برود.

نظم ده با بیان اینکه ناملایمات در زندگی زیاد است، گفت: طبیعی است که باید فکر و سبک زندگیمان را اصلاح کنیم تا هر رنج و سختی انسان را به سمت خودکشی، طلاق ویا افسردگی نبرد.

وی بیان داشت: سختی ها در گذشته جوامع بیشتر بوده اما در آن موقع منجر به آسیبهای اجتماعی نمی شد زیرا آستانه تحمل انسانها بالا بوده است.

نظم ده افزود: چیزی که امروزه از آن غافل شده ایم، بالا بردن تحمل پذیری افراد است و باور اینکه سختی ها و شکستها قسمتی از واقعیتهای زندگی هستند.