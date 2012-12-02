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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

نظم ده عنوان کرد:

قانون استخدام 3درصدی مشکل اشتغال معلولین را حل نمی کند

قانون استخدام 3درصدی مشکل اشتغال معلولین را حل نمی کند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور گفت: قانون استخدام سه درصدی معلولین مشکلی از اشتغال معلولین در کشور را مرتفع نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم نظم ده بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: در سنوات جاری تاکید زیادی بر این قانون شده و تقریبا اجرا می شود اما اگر 100درصد هم اجرا شود مشکل اشتغال معلولین راحل نخواهد کرد.

وی بیان کرد: هرچند سازمان روی این موضوع تاکید دارد اما به دلیل محدود بودن استخدام دولتی و رفتن کارها به سمت بخش خصوصی، اشتغال معلولین از محل سه درصد کفاف نخواهد کرد و سازمان به دنبال راهکارهای دیگری است.

نظم ده اظهار داشت: چهار درصد جمعیت کشور را معلولین شدید و متوسط تشکیل می دهند و حدود دو میلیون و 800هزار تا سه میلیون معلول در کشور وجود دارد.

وی بیان داشت: از این تعداد حدود 800هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و از خدمات مستقیم و غیرمستقیم این سازمان بهره مند می شوند.

نظم ده عنوان کرد: سازمان بهزیستی به دنبال تحت پوشش قرار دادن همه معلولین نیست بلکه این سازمان به دنبال ایجاد فضایی برای توانبخشی به معلولین و استقلال آنان است.

50درصد معلولیتها ناشی از مسائل ژنتیکی است

وی همچنین بیش از 50درصد معلولیت ها را ناشی از مسائل ژنتیکی و مادرزادی دانست و گفت: با برنامه های پیشگیری تلاش می کنیم از این معلولیت ها جلوگیری کنیم.

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور یکی از این برنامه ها را غربالگری بینایی عنوان کرد و افزود: این طرح 16 سال در کشور اجرا می شود و در این مدت 22 میلیون کودک را در کشور غربالگری کرده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح از نابینایی مطلق و اختلال بینایی 220هزار کودک جلوگیری شده است.

نظم ده عنوان کرد: در سایربحث ها از جمله شنوایی و آسیبهای اجتماعی هم بدین شکل برنامه ریزی کرده ایم تا از ایجاد معلولیتها جلوگیری کنیم.

وی پراکندگی معلولیت در همه جای کشور را نزدیک به هم دانست و گفت: در برخی استانها معلولیتهای اکتسابی به دلیل تصادفات بالاست.

آسیبهای نوپدید باعث شیوع طلاق شده است

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص پدیده طلاق در کشور گفت: طلاق افزایش پیدا نکرده بلکه عوامل طلاق فرق کرده و آسیبهای نوپدید باعث شیوع و بروز آن شده است.

وی افزود: امروزه مسائلی همچون آسیبهای اجتماعی، بیکاری، اعتیاد، افسردگی، ناملایمات زندگی و مسائل روحی و روانی باعث شده آمار طلاق بالا رود.

نظم ده تاکید کرد: مسائل مربوط به سبک زندگی می تواند در پیشگیری از طلاق بسیار موثر باشد.

وی همچنین در خصوص معضل اجتماعی اعتیاد در کشور تصریح کرد: اعتیاد بر اساس آمار از سنتی به سمت صنعتی گرایش یافته و امروز اعتیاد به مواد صنعتی در جامعه بیشتر شده است.

سن اعتیاد به زیر20سال رسیده است

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: سن اعتیاد نیز کاهش یافته و به 20 سال و پایینتر از 20سال رسیده است.

نظم ده علت این مسئله را عدم آگاهسازی و اطلاع رسانی و تغییر سبک زندگی عنوان کرد و گفت: کسانی که شیشه و کریستال را به جامعه وارد کردند، آن را به عنوان ماده ای برای تنظیم اندام و کاهش چاقی و افزایش قدرت جنسی معرفی نمودند اما آرام ارام متوجه شدند که این ماده سلولهای مغز و هوش و حواس و بنیان خانواده را از بین می برد.

وی یادآور شد: هم اکنون 600کمپ درمان ومراکز سرپایی و مراکز اقامتی بلند مدت و کوتاه مدت در کشور فعالیت می کنند و اولین کمپهای اعتیاد به شیشه نیز راه اندازی شده اند.

وی افزود: در بحث پیشگیری از اعتیاد سال گذشته بیش از شش میلیون و 200هزار نفر را آموزش دادیم و در حال حاضر بیش از 400 هزار نفر در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.

نظم ده بیان کرد: در سالجاری هم برنامه های حمایتی از معتادین بهبود یافته، که بیش از دو سال است پاک شده اند، در بخش اشتغال و مسکن و با اولویت معتادین متاهل، انجام می شود.

کاهش آستانه تحمل علت بروز افسردگی

معاون پیشگیری و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور همچنین در خصوص افسردگی در جامعه با بیان اینکه عوامل مختلفی می تواند در بروز آن نقش داشته باشد، گفت: مسائل اقتصادی شاید اثر داشته باشند ولی نوع فکر و برخورد انسانها در مقابله با مشکلات اقتصادی می تواند یکی از عوامل باشد.

وی تاکید کرد: باید به دنبال این باشیم که هرعاملی باعث نشود یک فرد به سمت آسیبهای اجتماعی برود.

نظم ده با بیان اینکه ناملایمات در زندگی زیاد است، گفت: طبیعی است که باید فکر و سبک زندگیمان را اصلاح کنیم تا هر رنج و سختی انسان را به سمت خودکشی، طلاق ویا افسردگی نبرد.

وی بیان داشت: سختی ها در گذشته جوامع بیشتر بوده اما در آن موقع منجر به آسیبهای اجتماعی نمی شد زیرا آستانه تحمل انسانها بالا بوده است.

نظم ده افزود: چیزی که امروزه از آن غافل شده ایم، بالا بردن تحمل پذیری افراد است و باور اینکه سختی ها و شکستها قسمتی از واقعیتهای زندگی هستند.

کد مطلب 1756335

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