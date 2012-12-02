خرید سیب درختی توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا

علی محمدزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اتحادیه تعاون روستایی بوئین زهرا خرید محصول سیب درختی را در دستور کار خود قرار داده اظهارداشت: 100 تن سیب از باغداران بصورت توافقی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و باغداران خریداری شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا افزود: این میزان سیب درختی از شهرستانهای آوج، سمیرم و مهاباد خریداری شده است.

وی بیان کرد: اقدام اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا به ‌منظور قطع کردن دست دلالان و واسطه‌ها در بازار خرید و فروش میوه و تره‌بار انجام شده که این موضوع سبب حمایت از تولید ‌کنندگان و باغداران زحمتکش می شود.

رئیس اداره تعاون روستایی بوئین زهرا با بیان اینکه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه بخش کشاورزی نقش سازنده‌ای دارد گفت: محصول سیب خریداری شده در حال حاضر در سردخانه 200 تنی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا ذخیره سازی شده و در زمان مناسب برای حمایت از مصرف کنندگان و تعادل در بازار عرضه می ‌شود.

محمدزادگان با اشاره به نیاز بخش کشاورزی شهرستان بوئین زهرا به برخی امکانات از جمله سردخانه یادآورشد: اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا در حال ساخت و احداث فاز دوم سردخانه در محل محوطه اتحادیه است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.



وی تصریح کرد: اتحادیه بوئین زهرا همچنین 28 تن کشمش آفتابی را از باغداران بصورت توافقی خریداری کرده است.