  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

محمدزادگان به مهر خبر داد:

خرید سیب درختی توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا

خرید سیب درختی توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا، از خرید توافقی محصول سیب درختی از باغداران توسط اتحادیه تعاون روستایی بوئین زهرا خبر داد.

علی محمدزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اتحادیه تعاون روستایی بوئین زهرا خرید محصول سیب درختی را در دستور کار خود قرار داده اظهارداشت: 100 تن سیب از باغداران بصورت توافقی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و باغداران خریداری شده است.
 
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا افزود: این میزان سیب درختی از شهرستانهای آوج، سمیرم و مهاباد خریداری شده است.
 
وی بیان کرد: اقدام اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا به ‌منظور قطع کردن دست دلالان و واسطه‌ها در بازار خرید و فروش میوه و تره‌بار انجام شده که این موضوع سبب حمایت از تولید ‌کنندگان و باغداران زحمتکش می شود.
 
رئیس اداره تعاون روستایی بوئین زهرا با بیان اینکه  ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در توسعه بخش کشاورزی نقش سازنده‌ای دارد گفت: محصول سیب خریداری شده در حال حاضر در سردخانه 200 تنی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا ذخیره سازی شده و در زمان مناسب برای حمایت از مصرف کنندگان و تعادل در بازار عرضه می ‌شود.
 
محمدزادگان با اشاره به نیاز  بخش کشاورزی شهرستان بوئین زهرا به برخی امکانات از جمله سردخانه یادآورشد: اتحادیه تعاون روستایی شهرستان بوئین زهرا در حال ساخت و احداث فاز دوم سردخانه در محل محوطه اتحادیه است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
 
وی تصریح کرد: اتحادیه بوئین زهرا همچنین 28 تن کشمش آفتابی را از باغداران بصورت توافقی خریداری کرده است.
کد مطلب 1756347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها