بهره برداری از یک طرح عمرانی بخش کشاورزی در غرب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بندرگز ظهر یکشنبه در این آئین گفت : احداث جاده بین مزارع کمک شایانی به کشاورزان در زمینه دسترسی آسانتر به مزارع برای انتقال امکانات مورد نیاز و همچنین تسریع در حمل و نقل محصولات کشاورزی و باغی می کند.

قربانعلی بابایی افزود : سرعت بخشیدن به مراحل گوناگون تولید در بخش کشاورزی نیازمند فراهم آوردن زمینه های مناسبی است که با از میان برداشتن مشکلات کشاورزان و ارتقای امنیت و آرامش آنان حاصل می شود .



وی ادامه داد : بر ما واجب است که اهتمام بیشتری به حل مشکل و برطرف کردن موانع پیش روی کشاورزان شریف داشته باشیم که ایجاد جاده های بین مزارع یکی از اولویت ها محسوب می شود.

فرماندار شهرستان بندرگز همچنین به همراه مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهر سازی گلستان و کارشناسان از پروژه احداث بیمارستان 96 تختخوابی این شهرستان بازدید و از نزدیک روند اجرای آن را بررسی کرد.

در این بازدید فرماندار بندرگز با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه بیمارستان 96 تختخوابی گفت : این پروژه یکی از پروژه های طرح مهر ماندگار است که تا کنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .

بابایی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 28 هزار متر مربع در 4 طبقه و با زیر بنای 9 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در حال احداث است.