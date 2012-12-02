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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

بهره برداری از یک طرح عمرانی بخش کشاورزی در غرب گلستان

نوکنده - خبرگزاری مهر: طرح جاده بین مزارع روستای استون آباد از توابع بخش نوکنده واقع در غرب گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بندرگز ظهر یکشنبه در این آئین گفت : احداث جاده بین مزارع کمک شایانی به کشاورزان در زمینه دسترسی آسانتر به مزارع برای انتقال امکانات مورد نیاز و همچنین تسریع در حمل و نقل محصولات کشاورزی و باغی می کند.

قربانعلی بابایی افزود : سرعت بخشیدن به مراحل گوناگون تولید در بخش کشاورزی نیازمند فراهم آوردن زمینه های مناسبی است که با از میان برداشتن مشکلات کشاورزان و ارتقای امنیت و آرامش آنان حاصل می شود .        

وی ادامه داد : بر ما واجب است که اهتمام بیشتری به حل مشکل و برطرف کردن موانع پیش روی کشاورزان شریف داشته باشیم که ایجاد جاده های بین مزارع یکی از اولویت ها محسوب می شود.
 
فرماندار شهرستان بندرگز همچنین به همراه مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهر سازی گلستان و کارشناسان از پروژه احداث بیمارستان 96 تختخوابی این شهرستان بازدید و از نزدیک روند اجرای آن را بررسی کرد.
 
در این بازدید فرماندار بندرگز با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه بیمارستان 96 تختخوابی گفت : این پروژه یکی از پروژه های طرح مهر ماندگار است که تا کنون 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .
 
بابایی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 28 هزار متر مربع در 4 طبقه و با زیر بنای 9 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در حال احداث است.
کد مطلب 1756368

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