بازار وسایل گرمایشی در خراسان رضوی رقابتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کسائیان اظهار کرد: فرا رسیدن فصل سرما موجب افزایش تقاضا و گرم شدن بازار بخاری و شومینه شده که وجود چندین کارخانه تولید کننده در خراسان رضوی که متنوع ترین محصولات خود را به بازار عرضه می کنند حق انتخاب کالا با قیمتهای مصوب را برای مصرف کنندگان فراهم کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد با اشاره به اهمیت رده بندی مصرف انرژی لوازم خانگی افزود: رده های A و B در برچسب انرژی لوازم خانگی نشان دهنده بیشترین بازدهی هستند اما بخاریهای تولید داخل در حال حاضر دارای رده بندی C وD هستند که امیدواریم با ارتقاء کیفیت محصولات به زودی موفق به تولید بخاری هایی با میزان انرژی مصرفی کمتر و دره بندی بالاتر شویم.

کسائیان آزاد شدن قیمت حامل های انرژی را فرصتی برای تولید کنندگان دانست و گفت: آزادشدن قیمت حامل های انرژی فرصتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد تا با بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره وری آنها علاوه بر تامین نیاز مردم بتوانند در حوزه صادرات نیز گام های موثری بردارند.

وی از کاهش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی خبر داد و بیان کرد: کاهش نرخ ارز و حاکم بودن رکود بر بازار موجب کاهش قیمت لوازم خانگی شده و امید است در روزهای آینده شاهد بازاری ارزان و پررونق تر نسبت به حال باشیم.