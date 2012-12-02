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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

محمد زاده:

تلفات حوادث رانندگی در خراسان جنوبی 9.5 درصد افزایش یافت

تلفات حوادث رانندگی در خراسان جنوبی 9.5 درصد افزایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از افزایش 9.5 درصدی آمار متوفیان حوادث رانندگی طی هفت ماهه امسال در استان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد زاده اظهارکرد: در هفت‌ماهه امسال، 138 نفر در حوادث رانندگی استان  جان خود را از دست داده‌اند.

 وی عنوان کرد: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 126 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 9.5 درصد افزایش را نشان می ‌دهد.

وی بیان داشت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی هفت ‌ماهه امسال 99 نفر مرد و 39 نفر زن بودند.

وی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در هفت ‌ماهه امسال عنوان کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 95 مورد در جاده‌ها اصلی و پس از آن  با 19 مورد در تصادفات درون شهری و 24 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

محمد زاده تصریح کرد: در حوادث رانندگی هفت ‌ماهه امسال یک هزار و 513 نفر  مصدوم شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: همچنین در مهر ماه امسال تعداد 24 نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9.1 درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1756373

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