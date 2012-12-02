دیدار رویانیان با گالیانی و بارسی در میلان/ فروش محصولات میلان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان و معاونانش که ساعت 3 بامداد امروز تهران را به مقصد فرانکفورت ترک کرده بودند، ساعت 9:30 به وقت ایتالیا وارد میلان شدند.
مسئولان باشگاه پرسپولیس در فرودگاه میلان با استقبال سرکنسول ایران در میلان، نمایندگان سفارت ایران در ایتالیا و مقامهای باشگاه میلان ایتالیا رو به رو شدند.
امیر مشیری، سرپرست روابط بینالملل باشگاه پرسپولیس، پس از حضور در میلان، در مورد برنامهها و اهداف سفر محمد رویانیان و مدیران و معاونان باشگاه پرسپولیس به این شهر اظهار داشت: مذاکرات همه جانبه با باشگاه میلان ایتالیا از حدود دو ماه قبل و بر اساس استراتژی باشگاه مبنی بر توسعه فرهنگی، اقتصادی و ورزشی آغاز شده است.
وی افزود: در نهایت مکاتبات صورت گرفته با باشگاه میلان و چند باشگاه مطرح و صاحبنام دیگر، منجر به انجام این سفر شد. حضور در میلان در حالی صورت گرفته که تمام برنامههای سفر از قبل طراحی و هماهنگ شده است.
مشیری در ادامه، برنامههای گروه مدیریت پرسپولیس در این سفر را بازدید از امکانات، تأسیسات اختصاصی باشگاه میلان مانند کمپ تمرینات و موزه، بازدید از ورزشگاه سن سیرو، دیدار با مدیران و مسئولان بخشهای مختلف باشگاه ایتالیایی اعلام کرده است. مسئولان باشگاه پرسپولیس روز سهشنبه با خبرنگاران ایتالیایی در نشستی شرکت خواهند کرد.
وی همچنین از دیدار گروه مدیریت پرسپولیس با گالیانی، قائم مقام باشگاه میلان ایتالیا، نشست با فرانکو بارسی مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه میلان به منظور گفتگو بر سر توسعه فوتبال پایه، ایجاد آکادمیهای مشترک و انتقال دانش فنی، دیدار با پائولو جولیانی مدیر روابط بینالملل باشگاه میلان، تماشای بازی میلان و زنیت سن پترزبورگ و مذاکره برای بررسی امکان برگزاری تورنمنتهای مشترک خبر داد.
در نهایت قرار است مذاکرات برای فروش محصولات انحصاری باشگاه میلان در ایران از طریق باشگاه پرسپولیس و عرضه محصولات پرسپولیس به هواداران پرسپولیس در ایتالیا از طریق میلان صورت گیرد.
شایان ذکر است، پرسپولیس و میلان در پایان این سفر تفاهمنامهای را به عنوان سند همکاری درباره موارد مورد توافق به امضا خواهند رساند.
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