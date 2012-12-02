جمیل حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط عادی اگر مربیان بخواهند در محیط کارگاهی و آموزشگاه مربوطه خودشان را با نرخ های مصوب بیمه کنند یک رابطه کارگری و کار فرمایی مطرح می شود و اگر بخواهند از معافیت و تخفیف های ویژه برخوردار شوند، این مهم باید از مرکز پیگیری شود.

وی اظهارداشت: افرادی که در این مراکز مشغول فعالیت هستند اگر خودروی در اختیار متعلق به خودشان باشد نمی تواند از طریق بیمه اجباری تحت پوشش قرار گیرند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: افرادی که در این مراکز فعالیت دارند اگر خودروی در اختیار متعلق به خودشان نباشد ( متعلق صاحب آموزشگاه باشد) به عنوان یک فرد حقوق بگیر تلقی و می توانند مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد(اختیاری) است.

حق پرست در ادامه با اشاره به اینکه خدمات با ارزش سازمان تامین اجتماعی از پایه‌ های حفظ حاکمیت در جامعه است، یادآورشد: فعالیت‌ های این سازمان متنوع است.