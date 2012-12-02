10دستگاه اتوبوس پیشرفته به ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرکرد افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زماندوست اظهارداشت: در راستای ارائه خدمات بهینه به شهروندان و با توجه به شروع فصل سرما تعدادی از اتوبوس های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی این شهر از سیستم خارج شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس های فرسوده موجود نیز فاقد هرگونه سیستم گرمایشی بودند، بیان کرد: 10 دستگاه اتوبوس جدید و پیشرفته مدل پیشرو دیزل و 457O گازسوز صفر کیلومتر در خطوط سطح شهر برای ارائه خدمات به شهروندان به کار گرفته شد.



سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرکرد و حومه گفت: بیش از 10میلیارد ریال اعتبار صرف هزینه خرید این اتوبوس ها شده است.



زماندوست از شهروندان خواست در سفرهای درون شهری خود نسبت به حفظ و نگهداری اتوبوس های موجود در خطوط که از اموال عمومی هستند نهایت همکاری را با این سازمان داشته باشند.



وی بیان کرد: هم اکنون 94 دستگاه اتوبوس در 15 خط سازمانی و خصوصی مشغول به فعالیت است.

کلنگ احداث بوستان محلی کوثر ناحیه غرب شهرکرد به زمین زده شد

کلنگ بوستان محله ای کوثر ناحیه غرب شهرکرد با حضور جمعی از مسئولان صبح امروز به زمین زده شد.



شهردار شهرکرد در آئین کلنگ زنی این طرح اظهار داشت: بوستان کوثر در زمینی به مساحت دو هزار و 500متر مربع ساخته می شود.



وی کل اعتبار این پروژه را یک میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی این بوستان بزودی آغار خواهد شد.



نورالله غلامیان دهکردی بیان کرد: بوستان محله ای کوثر ناحیه غرب تا اوایل تابستان سال آینده به بهرده برداری برسد.



شهردار شهرکرد ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین شهروندان، ارتقاء سرانه فضای سبز و توزیع عادلانه ی امکانات و خدمات شهری در محلات را از جمله اهداف احداث این بوستان برشمرد.

احداث برج های دوقلوی شهرکرد فرصتی مطلوب برای سرمایه گذاری سودآور است

شهردار شهرکرد گفت: احداث برج های دو قلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد یک فرصت مطلوب و سودآور برای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این منطقه است.



نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: برای این طرح که هم اکنون توسط شهرداری در حال اجرا است ۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده است.

به گفته وی، مطالعات مرحله نخست این طرح پایان یافته است و مرحله دوم آن نیز در حال انجام است، ضمن اینکه خاکبرداری و پایدارسازی پروژه نیز در دست اقدام است.

برج های دوقلو هر کدام دارای25 طبقه است



شهردار شهرکرد افزود: این دو برج هر یک در ۲۵ طبقه با کاربری های تجاری، خدماتی، فرهنگی، درمانی و ... تعریف شده است و برای تکمیل شدن این طرح بزرگ عمرانی به هزار میلیارد ریال سرمایه نیاز است که در قالب روش های مختلف مشارکت تامین خواهد شد.



غلامیان تصریح کرد: مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح تایید کننده سودآوری آن است و پیش بینی می کنیم در صورت تامین سرمایه تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد.



وی یادآورشد: روشهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح ها قابل مذاکره است و برای انجام توافقات در چارچوب آیین نامه های مالی شهرداری که از انعطاف خوبی برخوردار است، آماده جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی هستیم.



نبود مدیریت یکپارچه مهم ترین ضعف شهرداریها است

شهردار شهرکرد در حاشیه نوزدهمین نشست شهرداران کلانشهرها و مراکز استان ها گفت: ارزیابی مدیریت شهری کاری سخت است چون ما به دنبال مدیریت واحد شهری هستیم و متأسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده است و ناهماهنگی

های زیادی وجود دارد و شهرداری ها باید یک تنه کار را پیش ببرند و متکی به در آمدهای دولتی باشند.



نورالله غلامیان دهکردی در پاسخ به این سؤال که "کشور ما به لحاظ شهرداری در چه سطحی از دنیا قرار دارد"، می افزاید: شهرهای ما متفاوتند اما ما نسبت به سایر کلانشهرهای جهان چندان عقب نیستیم و چند کلانشهر ما می توانند در جهان حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند همانگونه که پایتخت ما بسیار زیباست و یکی از بهترین شهرهای دنیا لقب گرفته است.



وی درباره مهمترین نقاط ضعف شهرداری کشور هم بیان کرد: نبود مدیریت یکپارچه مهم ترین ضعف است که می تواند مشکلات زیادی را به وجود آورد.