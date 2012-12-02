مدیحه سرایی ها تنها متوجه مصائب و مظلومیتها در واقعه عاشورا نباشد

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: هرگونه رفتارهای تک بعدی و اغراق‌آمیز در بیان واقعه کربلا ناپسند بوده و زمینه‌ساز شبهات خواهد بود.

وی گفت: شعرا،‌ مداحان و سخنوران ما در میان زیبایی‌های حادثه کربلا فقط از منظر مظلومیت که نشانه‌های اغراق‌گویی در آنها بیشتر است، سخن به میان می‌آورند در حالی که امروز بسیاری از عزاداران ما از شجاعت حسین، حلم و بردباری زینب و دیگر یاران و انصار آن حضرت اطلاعی ندارند.

وی افزود: ما بر خلاف دیدگاه کلی به جای نشان دادن علم و اعتقاد راستین سید‌الشهدا فقط سخن از زخم و درد وارد شده به میان آورده‌ایم و از بسیاری جنبه‌های عاشورا غفلت کرده و این خود آسیب‌های متعددی را به دنبال داشته است.

حجت الاسلام مسعودی ناآشنایی بسیاری از مداحان در مورد حقایق و پیام و فلسفه سید‌الشهدا(ع) را تاسف‌بار خواند و افزود: اینکه شنونده و عوام ما نتواند تشخیص دهد که امام حسین(ع) به چه علت و با چه هدفی به کربلا آمد تا قیام تاریخی خود را انجام دهد سبب می‌شود که این چنین ناآگاهی‌ها و ناآشنایی‌ها زمینه گمراهی و انحراف به سوی جریان‌هایی همچون بهاییت و وهابیت را تشدید کند.

عزاداریها تنها به سینه زنی و گریه بر مصائب ختم نشود

وی گریه بر امام حسین(ع) و مصائب و احوال او را دارای اجرا و پاداش بسیار فراوان توصیف کرد و گفت: نباید تمام عزاداری‌های ما تنها به چنین رویه‌هایی اختصاص پیدا کند و عزاداری که در مجلس حاضر شده از فلسفه و پیام نهضت کربلا ناآشنا باشد که در این زمینه نیازمند آن هستیم با یک حرکت فراگیر از سوی مداحان، شعرا و خطبا حقیقت قیام سید‌الشهدا(ع) و زندگی آنها حتی قبل از سفر به کربلا و نینوا تبیین و تشریح شود تا مبادا با القائات نادرست راه را به خطا برویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان سخنان خود حرکت خوب چند سال اخیر آغاز شده به همت ریش‌سفیدان و معتمدان دسته‌جات عزاداری در برگزاری مراسم وحدت‌آفرین عصر تاسوعا و ظهر عاشورا البرز را یادآور شد و اذعان کرد: این برنامه‌ها نشان از وحدت، همدلی و انسجام ملت ایران در تمام صحنه‌ها و ابعاد دارد.