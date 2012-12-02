اختتامییه نخستین جشنواره قرآنی آیات در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرابی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اختتامییه جشنواره ملی داستان های قرآنی آیات همزمان با هفته وحدت از 5 تا 17 بهمن ماه سال جاری در خراسان رضوی برگزار می شود.

وی افزود: داستان نگاه جایگاه و نقش ویژه ای در تبیین معارف متعالی قرآنی دارد و محصول این جشنواره می تواند به عنوان محصولی پایه برای ساخت فیلم ها، فیلم نامه ها، تئاترهای قرآنی و بسیاری از تولیدات قرآنی مورد استفاده قرار گیرد.

سرابی با اشاره به این مطلب که از سال 89 منظومه ای از جشنواره های قرآنی با الگوگیری از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) توسط مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور طراحی شد ه است، تصریح کرد: سال گذشته جشنواره قرآنی آیات با برگزاری کارگاه های تخصصی قرآن همراه بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی موضوع اصلی جشنواره ملی داستان های قرآنی آیات را انسان از منظر قرآن دانست و تاکید کرد: دبیرخانه جشنواره قرآنی آیات در دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی استان و کمیته عملی جشنواره نیز در دفتر شعر و ادب مستقر شده است.

در ادامه یوسف امینی، سرپرست دفتر هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی خراسان رضوی و مسئول دبیرخانه جشنواره ملی داستان های قرآنی آیات، برگزاری جشنواره را با همکاری و حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و اظهار داشت: فراخوان جشنواره ملی داستان های قرآنی آیات به دبیرخانه های ادارات فرهنگ و ارشاد استان ها، حوزه های علمیه، دانشکده تربیت مدرس، بسیج هنرمندان و غیره ارسال شده است.

وی از ارسال 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ملی داستان های قرآنی آیات خبر داد و بیان کرد: آثار ارسالی 178 مورد داستان کوتاه و 18 مورد رمان بوده است

امینی ادامه داد: 113 اثر از خراسان رضوی، 25 اثر از تهران، 8 اثر از کرمانشاه و 5 اثر از سایر استان های به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی با اشاره به انتخاب اعضاء هیئت داوران توسط کمیته علمی جشنواره بیان داشت: در مرحله اول هیئت داوران اعضاء استانی و مرحله نهایی داوران از سطح کشور انتخاب می شوند.