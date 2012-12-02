سارقین عامل اصلی خاموشیها/ توانایی دریافت مطالبات را از صنایع نداریم

محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روشنایی معابر و مشکلات این حوزه با بیان اینکه خاموشی معابر اصلی شهر زیر 10 درصد است، بیان داشت: سال گذشته خاموشی معابر 35 درصد بود. سعی می شود خاموشیها در معابر اصلی و فرعی به زیر 25 درصد برسد.

وی با اظهار اینکه بیشترین عامل خاموشی معابر و حتی قطعی برق منازل در استان سارقین کابلهای برق هستند، افزود: شرایط آب و هوایی و فرسودگی شبکه و نوع خدمات رسانی دستگاه های خدمات رسان از جمله عوامل تاثیرگذار در افزایش خاموشی های معابر است. از سوی دیگر روشهای نگهداری و تجهیزات مورد نیاز را با توجه به شرایط استان تغییر داده ایم.

ذاکری اضافه کرد: شهرداری ها به خصوص سازمان پارکها و فضای سبز در هنگام کاشت و خاک برداری میان میادین و بلوارها بیشترین خسارت را به کابلهای زیرزمینی شرکت توزیع وارد می کنند. امیدواریم دستگاه های خدمات رسان در ارائه خدمات توجه بیشتری به تاسیسات زیرزمینی داشته باشند.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: سرمایه گذاری های انجام شده طی این دو سال در استان کمتر از نیاز موجود است، اما متاسفانه اعتبارات در خصوص نگهداری از شبکه روشنایی معابر کافی نیست و شرکت توزیع توانایی نگهداری شبکه را با توان مالی داخلی ندارد.

وی تصریح کرد: در استانهای دیگر شهرداریها از محل درآمدها و استانداری از محل اعتبارات تملک داراییها به شرکت توزیع در راستای نگهداری و تجهیز شبکه کمک می کنند ولی در استان این نوع کمکها انجام نشده است.

ذاکری اظهارداشت: سال گذشته دو میلیارد و 200 میلیون تومان جذب اعتبار از شرکت توانیر شد که بیش از 30 درصد آن در شهر بندرعباس هزینه شد و 520 میلیون تومان هم از شرکتبهینه سازی مصرف انرژی دریافت کردیم که دو هزار و 500 دستگاه چراغ فرسوده در شهر بندرعباس تعویض کرده ایم.

وی با بیان اینکه توانایی اعتباری برای نگهداری شبکه روشنایی معابر اصلی و فرعی شهر را نداریم و آمادگی واگذاری به شهرداری را داریم، بیان داشت: برای تامین روشنایی بلوار 45 متری کنار گذر شهیدرجایی اعتباری معادل دو میلیارد و 500 تومان و اجرای شبکه روشنایی در فاز اول پیامبر اعظم هم نیازمند دو میلیارد تومان اعتبار است که با توجه به اعتبارات مشخص شده شرکت توزیع توانایی تامین برق این طرح ها را نداریم.

صنایع و دستگاه های دولتی مطالبات برق را پرداخت نمی کنند

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان بدون اشاره به مبلغ مطالبات شرکت توزیع از صنایع و دستگاه های دولتی اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی و صنایع غرب بندرعباس هزینه مصرف برق را پرداخت نمی کنند در حالی که توانایی دریافت هزینه برق شهروندان را داریم اما نمی توانیم هزینه مصرفی برق صنایع و اردارات را وصول کنیم.