32 هزار نفر طی دو دهه گذشته در ایران بر اثر زلزله جان خود را از دست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر یک شنبه در کارگاه یک روزه "رسانه و مدیریت بحران" استان لرستان با اشاره به وقوع حوادث طبیعی در جهان و همچنین کشور ایران طی 20 سال اخیر اظهار داشت: طی 20 سال گذشته بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند.

وی همچنین به جمعیت تحت تاثیر زلزله در جهان اشاره کرد و گفت: همچنین از جمعیت 7 میلیارد نفر جهان بیش از 112 میلیون نفر طی 20 سال اخیر تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور به وضعیت ایران در زمینه وقوع حوادث طبیعی طی 20 سال اخیر اشاره کرد و گفت: طی 20 سال اخیر بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت ایران تحت تاثیر حوادث طبیعی قرار گرفته اند.

حسینی تصریح کرد: در مدت زمان یاد شده طوفان بیش از 720 میلیارد دلار، زلزله 636 میلیارد دلار، سیل 480 میلیارد دلار و خشکسالی نیز بیش از 71 میلیارد دلار خسارت به کشورهای مختلف جهان وارد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوادث طبیعی بیشترین تلفات جانی مربوط به وقوع زلزله بوده است گفت: همچنین طوفان و گرمای شدید نیز در مراحل بعدی قرار گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: طی 20 سال گذشته بیش از 32 هزار و 680 نفر مردم ایران بر اثر زلزله جان خود را از دست داده اند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش قبل از وقوع بحران در کشور تاکید کرد و گفت: آموزش و ارتقا آمادگی جامعه و همچنین نظارت بر اقدامات مسئولان از جمله اقدامات مهم در این زمینه محسوب می شود.

وی با تاکید بر گسترش و تقویت فرهنگ ایمنی در جامعه عنوان کرد: پیشگیری از حوادث، آماده سازی جامعه برای واکنش موثر در بحران، انتقال تجربیات دیگر کشورها و ... از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان مدیریت بحران کشور در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی اتاق کشیک در سازمان مدیریت بحران کشور اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این اتاق کشیک آخرین اخطارهای لازم در زمینه وقوع حوادث طبیعی به استانهای مختلف کشور اعلام می شود.