برگزاری دوره آموزشی اسکیت کشور در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خیری نیا اظهار داشت: این دوره آموزشی به عنوان دومین دوره کشوری آن در سطح درجه سه در دو بخش مردان و زنان در مجتمع تفریحی بانک رفاه بابلسر برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی31 نفر از متقاضی از استانهای سراسر کشور شرکت کردند که حدود نیمی از این تعداد 11 نفر مازندرانی بودند.
رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: این دوره زیر نظر فرهاد مهدوی مدرس فدراسیون اسکیت و رئیس انجمن فری استایل کشور با حضور داورانی از سراسر کشور برگزار شد.
رقابتهای معتبر کشتی شهید هاشمی نژاد
نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: رقابتهای کشتی شهید هاشمی نژاد، مسابقاتی معتبر و شناخته شده است و با توجه به حضور قهرمانان نامدار رده سنی جوانان در آن، به یک مرحله از مراحل انتخابی تیم ملی تبدیل شده است.
حسن رنگرزاظهار داشت: فدراسیون کشتی از برگزاری این رقابتها در بهشهر حمایت می کند و تمام تلاش خود را برای ارتقا کیفیت آن به کار خواهد بست.
وی بیان داشت: تامین هزینه های فراوان این مسابقات که با حضور 15 تیم داخلی و سه تیم خارجی برگزار می شود، کاری سخت و دشوار است اما با همت مسئولان شهرستانی و استانی، این مهم به خوبی به سرانجام مطلوب رسیده و زمینه برای نشان دادن توانایی کشتی مازندران فراهم شده است.
پرداخت مطالبات مالی بازیکنان و کادر فنی نساجی
قائم مقام باشگاه نساجی مازندران گفت: با درایت و نظرمساعد مالک باشگاه، مطالبات مالی بازیکنان و کادر فنی تیم در آینده ای نزدیک پرداخت شده و این نگرانی عمده باشگاه برطرف خواهد شد.
محمد حسین حیدرزاده اظهار داشت: هزینه کردن در شرایط فعلی فوتبال ایران هیچ بازخوردی برای سرمایه گذاران و تیم های خصوصی ندارد اما با توجه به علاقه مندی مهدی پرهام مالک باشگاه، مشکلی برای پرداخت بدهی های باشگاه وجود ندارد.
وی بیان داشت: با پرداخت این مطالبات، نساجی با آرامش خاطر وارد تعطیلات نیم فصل می شود که امیدواریم با درایت کادر فنی، در نیم فصل دوم با قدرت بیشتر مسابقات را آغاز کنیم.
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