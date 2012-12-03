احیای فرهنگ عاشورا احیای تمام اصول و فروع دین در جامعه است

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: درس های بسیاری در مکتب عاشورای امام حسین(ع) به انسانهای با بصیرت داده شده و عاشورا آئینه تمام نما و الگوی کاملی از ارزش های اسلامی است.

وی افزود: قیام عاشورا علاوه بر رشادت ها، ایثارگری ها و از خودگذشتگی ها در راه دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی پیام های فراوانی در باب نماز، امر به معروف، نهی از منکر و پرهیز از حرام خواری، ریاکاری و غیره دارد.

وی تصریح کرد: پرهیز از حرام‌خواری به عنوان یکی از مهم‌ترین درس‌های برگرفته از قیام سیدالشهدا(ع) است که این امر به استفاده غیر مجاز از بیت‌المال، رانت‌خواری، اختلاس، رشوه، احتکار، گران فروشی بی‌رویه، رباخواری و تعرض به مال مردم اطلاق می‌شود.

حجت‌الاسلام مسعودی افزود: امام حسین(ع) دلیل حضور برخی از صحابه پیامبر(ص) در لشگر دشمن در کربلا را حرام خواری و مال مردم خوری آن افراد عنوان کردند.

وی گفت: احیای عاشورا، احیای تمام اصول و فروع دین است و عزاداری برای امام حسین(ع) جنبه محوری و مرکزیت در دین دارد به گونه‌ای که سست شدن پایه عاشورا به معنای انهدام و نابودی تمام دین است.

وی همچنین تاکید بر اقامه نماز به ویژه نماز جماعت را از دیگر درس های مهم عاشورا عنوان کرد و گفت: آن کسانی که اعراض از نماز دارند، یعنی کسانی که نماز نمی‌خوانند یا گاهی نماز می خوانند و نیز افرادی که نماز اوّل وقت نمی خوانند و به نماز در مسجد و با جماعت اهمیت نمی دهند، به دو مصیبت گرفتار خواهند شد؛ مصیبت اوّل این است که یک زندگی ناخوش، بی نشاط، مرده و توأم با غم، غصه، نگرانی و پریشانی نصیب آنان می‌شود و مصیبت دوم آن است که چنین کسانی کور وارد صف محشر می‌شوند. بعد با خدا درد و دل می‌کنند که: «رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنی‏ أَعْمى‏ وَ قَدْ کُنْتُ بَصیراً » خدایا من که در دنیا چشم داشتم، پس چرا اکنون کور هستم؟ به آنان خطاب می شود: « کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسیتَها وَ کَذلِکَ الْیوْمَ تُنْسى» یعنی نتیجه اینکه ما تو را فراموش کردیم، کوری تو است. کسی که در دنیا به نماز اهمیت ندهد و چشمان خود را بر این فریضه مهم ببندد، در قیامت نابینا خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز تاکید کرد: نماز معلم اخلاق انسان است معلمی که همه جا حضور دارد و همه می‌توانند از آن بهره ببرند به تدریج روح و اخلاق انسان را پاکیزه می‌کند و موجب نجات انسان از گمراهی‌ها و هدایت او به سوی رستگاری می‌شود، معلّمی که انسان را به راه راست که راه سعادت است، هدایت می‌کند و مانع سقوط او می‌شود.