مسابقه تسنیم در مدرسه صدرای کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مسابقه تسنیم در دو بخش جداگانه خواهران و برادران در مدرسه صدرای شهرستان کرج برگزار شد.
در این مسابقات در بخش مفاهیم خواهران در تفسیر سوره نور و برادران در تفسیر سوره انفال با یکدیگر به رقابت پرداختند.
علاوه بر رشته مفاهیم با محوریت سوره های مذکور، مسابقات ترتیل و تحقیق قرآن کریم نیز در محل موسسه ثقلین موعود برگزار شد.
مدیریت این مسابقات در مرحله استانی بر عهده ادارات کل تبلیغات اسلامی هر استان بود.
نفرات اول هر رشته در بهمن ماه سالجاری در مسابقات کشوری رشته مربوطه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
در مجموع تعداد داوطلبان ثبت نام کننده در این دوره از مسابقات در استان البرز بیش از 50 نفر بود.
نظر شما