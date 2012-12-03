۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

معرفی کتاب/

آینه‏های روبرو منتشرشد/ بررسی نسبت خداشناسی و انسان شناسی عرفانی

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: کتاب "آینه‎های روبرو" مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان شناسی عرفانی نوشته سعید رحیمیان از سوی انتشارات حکمت منتشر شده است.

هر آنچه بهره‏ای از ظهور و وجود یافته اعم از جهان کبیر یا عالم صغیر، آیه و آینه‏ای است برای اسمای حسنای حق متعال. از سوی دیگر هر موجود آگاه ذی شعور به منزله آینه‏ای است در برابر هستی که حق سبحانه روزنه‏ای برای دریافت علم و ارتباط با دیگر موجودات را بر آن گشوده است و بر اساس ویژگی‏های آن آینه بهره‏ای از حقیقت در آن تابانده می‎شود.

از این رو نه تنها مجاری ادراکی انسان یعنی حس، عقل و قلب او آینه‏هایی برای انعکاس واقعیت یا بخشی از آنند بلکه خود نیز آینه‏ای است- به ظاهر صغیر- که توان باز نمایاندن جهان کبیر و از آن والاتر اسما و صفات حق را در خویش دارد.

بدان سان که اهل معرفت حدیث شریف « المومن مرآة المومن» را زبان حال این آینه‏گی دو جانبه (مرآتیت طرفینی) و از جمله خاصیت آینه‏واری روح انسان برای حق تعالی دانسته اند. این نکته شریف صحیح‏تر در حدیث شریف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» انعکاس یافته است تا آینه جان افراد به سوی خود آنها برگردانده نشود و تا شهودی نسبت به خویش نیابند نمی‎توانند گواهی به ربوبت حق دهند.

بیشتر فصل‏ها و مقالات این کتاب به نحوه رویکرد عارفان، حکما و فیلسوفان به انعکاس متقابل حقیقت در این دو آینه روبه رو(حق و انسان) پرداخته است.

نویسنده بر این باور است که به هر روی چه عالم الست را عالمی منفصل از انسان و پیش از خلقت او بدانیم و چه متصل و همراه با او (ناظر به عالم فطرت) این مسلم است که تا شهود نفس و معرفت آن حاصل نشود شهود رب نیز برای او میسر نخواهد بود.

وی در مقدمه می‎نویسد: اگر حق متعال محیط بر مدرک و مدرَک و ادراک و عالم و معلوم و علم است خود را در لابه لای همه مجاری ادراکی بشر می‏نمایاند نه حس از درک مظاهر او ( به عنوان هوالمظاهر) محروم می‎ماند و نه عقل از فهم غایبانه اسماء و صفاتش ممنوع است و نه قلب از شهود حضور او در محظور می‎ماند.

کتاب حاضردر دو بخش «آینه خدای نما و آینه‏های رنگارنگ» تدوین شده است. بخش اول به موضوع خودشناسی از دیدگاه عرفان و حکمت می‎پردازد که رویکردهای متفاوت به روابط متقابل معرفت نفس و معرفت رب در تاریخ عرفان اسلامی، ارتباط خودشناسی با خداشناسی در عرفان ابن عربی، درونی کردن خدا و خدایی کردن در درون در مکتب ابن عربی، تأملی در ارتباط معرفت نفس و معرفت رب از دیدگاه صدرالمتألهین از جمله عناوین این بخش هستند.

بخش دوم به مباحثی درعرفان تطبیقی می‎پردازد که ارتباط جهان با مبدأ در مکتب ودانتا و مکتب عرفانی ابن عربی، بررسی تطبیقی پیوند خودشناسی و خداشناسی در عرفان و اندیشه ابن عربی و بوناونتوره، تحلیلی از وحدت وجود به سوی فرافلسفه حکمت شرقی، و خود تجلی‎گر در تصوف، تحلیلی از روانشناسی صوفیانه نجم الدین کبری از عناوین این بخش هستند. 

این کتاب در 245 صفحه برای نوبت اول از سوی انتشارات حکمت در سال 91 منتشر شده است. 
