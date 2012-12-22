  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

تمدید مهلت ارسال آثار در جشنواره شعر دانشگاههای علوم پزشکی

تمدید مهلت ارسال آثار در جشنواره شعر دانشگاههای علوم پزشکی

مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره شعر دانشگاههای علوم پزشکی با نام "یک پنجره، یک دیدار" تا 15 دی ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جشنواره " یک پنجره، یک دیدار" مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا 15 دی ماه جاری تمدید شد.

این جشنواره نخستین جشنواره شعر کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و کارکنان ستاد وزارت بهداشت است که در دو بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی و با دو بخش موضوع آزاد و بخش ویژه، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

تاکنون دانشگاههای استانهای خراسان، شیراز و اهواز استقبال چشمگیری از جشنواره داشته اند و مراسم اختتامیه و تجلیل از آثار برتر نیز بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
کد مطلب 1756450

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