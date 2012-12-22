تمدید مهلت ارسال آثار در جشنواره شعر دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به استقبال گسترده دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جشنواره " یک پنجره، یک دیدار" مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا 15 دی ماه جاری تمدید شد.

این جشنواره نخستین جشنواره شعر کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و کارکنان ستاد وزارت بهداشت است که در دو بخش کارکنان و اعضای هیئت علمی و با دو بخش موضوع آزاد و بخش ویژه، توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود.

تاکنون دانشگاههای استانهای خراسان، شیراز و اهواز استقبال چشمگیری از جشنواره داشته اند و مراسم اختتامیه و تجلیل از آثار برتر نیز بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.