  1. بین الملل
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

خبر فوری/

انفجار در شهر حمص/ده ها نفر کشته و زخمی شدند

انفجار در شهر حمص/ده ها نفر کشته و زخمی شدند

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از وقوع انفجار در شهر حمص و کشته و زخمی شدن ده ها نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله الحمراء در حمص منفجر شد.

بر اثر این انفجار ده ها نفر کشته و زخمی شده اند. جزئیات بیشتری از این انفجار در دست نیست.

کد مطلب 1756455

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