  1. سیاست
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

نامه مدیران 23 روزنامه به رئیس جمهور: بحران اقتصادی مطبوعات را چاره کنید

نامه مدیران 23 روزنامه به رئیس جمهور: بحران اقتصادی مطبوعات را چاره کنید

23 نفر از مدیران مسوول عضو انجمن روزنامه‌های غیردولتی طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور تاکید کردند: اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره اندیشی نکنید ناچار به توقف انتشار هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، 23 نفر از مدیران مسوول عضو انجمن روزنامه‌های غیردولتی طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور  خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به اقتصاد مطبوعات شدند. متن کامل نامه به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
رسانه‌ها، مرزهای جغرافیایی را کنار زده‌اند و دیگر به راحتی نمی‌توان مانع از اطلاع‌رسانی شد. امروز بیش از گذشته اهمیت رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری برهمگان روشن  و به ‌عنوان ابزار اساسی و فوق‌العاده تاثیر‌گذار شناخته شده است.
 
مطبوعات به عنوان ابزار مکمل در کنارقوای سه گانه نقش موثری را ایفا می کنند و به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شوند و در کشور ما نیز همواره به این مهم نگاه و توجه جدی شده است.
 
به رغم وجود رسانه‌های دیگر اعم از دیداری وشنیداری هنوز هم نمی توان تاثیرگذاری مطبوعات را نادیده و یا کم انگاشت. رسالت مطبوعات آگاهی‌سازی جامعه و پاسخگو کردن مسئولان است.
 
این رسالت در ماده دوم قانون مطبوعات که روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم، و پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است و تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف و مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی را متذکر می‌گردد، نقش مکمل مطبوعات در کنار قوای سه گانه کشور جمهوری اسلامی ایران به روشنی دیده می شود.
 
از سوی دیگر در آستانه برگزاری دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهورى قرار داریم. انتخابات ریاست جمهوری  اصولا داراى ماهیتى اجتماعى است زیرا در بطن یک سنت فرهنگى خاص شکل مى‌گیرد که پرچمدار این سنت فرهنگی در طول ده دوره‌ای که تا کنون انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است مطبوعات بوده‌اند. البته در این میان نقش و جایگاه مطبوعات غیردولتی بسیار برجسته و غیر قابل انکار است.
 
این ارزش‌هاى فرهنگى هستند که به اقدامات کاندیداها و مواضع آنها معنا، وجاهت یا حقارت اعطا مى کنند. آنچه به انتخابات ریاست جمهورى خصلتى مردمى مى‌دهد نقش بسیار حساس و تعیین کننده رسانه‌ها و به وی‍‍ژه مطبوعات غیر دولتی در شکل دادن به یک فضاى استراتژیک است که کاندیداها در آن به مبارزه مى پردازند.
 
به همین لحاظ است که کاندیداها با در نظر گرفتن ارزیابى ها و دیدگاه های رسانه ها به طراحى استراتژى هاى انتخاباتى مى پردازند و آن را شکل مى دهند و مطبوعات در ایجاد شور و هیجان و افزایش انگیزه های شرکت حداکثری مردم در انتخاب نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
 
اکنون اما، در چنین شرایطی بحران تاثیر گذاری گریبانگیر روزنامه های غیر دولتی شده است که مجموعه این روزنامه‌ها را در آستانه توقف انتشار و ورشکستگی کامل مالی قرار داده است.

پس از اجرای طرح هدفمند‌شدن یارانه‌ها و به ویژه در یک سال اخیر بنا به دلایلی که بر جنابعالی پوشیده نیست برخی از مشکلات و هزینه‌های مطبوعات و رسانه‌ها افزایش یافت. برخلاف انتظار، در وضعیت گرانی سرسام آور و افزایش تورم و دستمزدها و خدمات چاپ به ناگاه پس از وعده های چند باره شاهد کاهش بیش از 50 درصدی یارانه های قانونی مطبوعات بودیم. متاسفانه مشکلات مطبوعات فقط به افزایش قیمت کاغذ و لیتو گرافی و کاهش یارانه منحصر نمی شود.

مشکلات سراسر بخش ها و حاشیه های چاپ و نشر روزنامه ها و نشریات را فرا گرفته است و اگر برای اقتصاد مطبوعات چاره اندیشی نشود به یک بحران تمام عیار و پر سرو صدا تبدیل خواهد شد. در وهله اول هزاران تن از روزنامه نگاران و شاغلان حوزه مطبوعات و تمام حوزه های وابسته به لشگر بیکاران خواهند پیوست.

جزییات معضل مطبوعات در این مجال نمی گنجد. ما امضا کنندگان این نامه به عنوان مدیران مسوول روزنامه های غیر دولتی که طبق صراحت قانون با مجموعه قوای سه گانه رسالت مشترکی را بر عهده داریم از جنابعالی به عنوان رییس دستگاه اجرایی کشور در خواست داریم تا در نشست مشترکی که زمان آن از طرف شما تعیین می شود به بررسی و چاره جویی درباره معضلات مطروحه پرداخته شود و جزییات آن به اطلاع مردم برسد. 

 مدیران مسوول روزنامه های عضو انجمن روزنامه های غیر دولتی

آرمان، آفتاب یزد، آفرینش، ابتکار، اسرار، اعتدال، اعتماد، افکار، تفاهم، جهان اقتصاد، جهان صنعت، خبر ورزشی، دنیای اقتصاد، روزان، سیاست روز، صبح اقتصاد، عصر اقتصاد، فرهیختگان، کار و کارگر،  گل، مردم سالاری، ملت ما و همبستگی.

 رونوشت به:

دکتر سید محمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر محمدزاده معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد

 

کد مطلب 1756462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها