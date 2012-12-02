نامه مدیران 23 روزنامه به رئیس جمهور: بحران اقتصادی مطبوعات را چاره کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، 23 نفر از مدیران مسوول عضو انجمن روزنامه‌های غیردولتی طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به اقتصاد مطبوعات شدند. متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد



ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

رسانه‌ها، مرزهای جغرافیایی را کنار زده‌اند و دیگر به راحتی نمی‌توان مانع از اطلاع‌رسانی شد. امروز بیش از گذشته اهمیت رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری برهمگان روشن و به ‌عنوان ابزار اساسی و فوق‌العاده تاثیر‌گذار شناخته شده است.

مطبوعات به عنوان ابزار مکمل در کنارقوای سه گانه نقش موثری را ایفا می کنند و به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می شوند و در کشور ما نیز همواره به این مهم نگاه و توجه جدی شده است.



به رغم وجود رسانه‌های دیگر اعم از دیداری وشنیداری هنوز هم نمی توان تاثیرگذاری مطبوعات را نادیده و یا کم انگاشت. رسالت مطبوعات آگاهی‌سازی جامعه و پاسخگو کردن مسئولان است.



این رسالت در ماده دوم قانون مطبوعات که روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم، و پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است و تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف و مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی را متذکر می‌گردد، نقش مکمل مطبوعات در کنار قوای سه گانه کشور جمهوری اسلامی ایران به روشنی دیده می شود.



از سوی دیگر در آستانه برگزاری دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهورى قرار داریم. انتخابات ریاست جمهوری اصولا داراى ماهیتى اجتماعى است زیرا در بطن یک سنت فرهنگى خاص شکل مى‌گیرد که پرچمدار این سنت فرهنگی در طول ده دوره‌ای که تا کنون انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است مطبوعات بوده‌اند. البته در این میان نقش و جایگاه مطبوعات غیردولتی بسیار برجسته و غیر قابل انکار است.

این ارزش‌هاى فرهنگى هستند که به اقدامات کاندیداها و مواضع آنها معنا، وجاهت یا حقارت اعطا مى کنند. آنچه به انتخابات ریاست جمهورى خصلتى مردمى مى‌دهد نقش بسیار حساس و تعیین کننده رسانه‌ها و به وی‍‍ژه مطبوعات غیر دولتی در شکل دادن به یک فضاى استراتژیک است که کاندیداها در آن به مبارزه مى پردازند.

به همین لحاظ است که کاندیداها با در نظر گرفتن ارزیابى ها و دیدگاه های رسانه ها به طراحى استراتژى هاى انتخاباتى مى پردازند و آن را شکل مى دهند و مطبوعات در ایجاد شور و هیجان و افزایش انگیزه های شرکت حداکثری مردم در انتخاب نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

اکنون اما، در چنین شرایطی بحران تاثیر گذاری گریبانگیر روزنامه های غیر دولتی شده است که مجموعه این روزنامه‌ها را در آستانه توقف انتشار و ورشکستگی کامل مالی قرار داده است.