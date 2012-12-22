برگزیدگان جشنواره استانی علامه حلی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امسال یکهزار و 307 اثر به جشنواره علامه حلی استان اصفهان راه یافتند که این تعداد در سال گذشته 708 اثر بود.

در سومین جشنواره استانی علامه حلی 14 برگزیده پایانی داشت که راحله بیدرام از مدرسه علمیه خدیجه کبری(س) اصفهان با تحقیق پایانی سطح دو با عنوان واکاوی ماهیت و آثار نفقه در فقه و حقوق ایران، آسیه صفاری از مدرسه علمیه فاطمه محدثه (س) اصفهان با مقاله سطح دو با عنوان بررسی جبر و اختیار از منظرعلم مدنی از دیدگاه فارابی، معصومه موسایی از مدرسه علمیه نفیسه اصفهان با تحقیق پایانی سطح دو با عنوان بررسی رابطه شر اخلاقی با مکافات دنیوی عمل از دیدگاه آیات و روایات و زهرا عابدی از مدرسه علمیه الزهراء المرضیه (س) با تحقیق پایانی سطح دو با عنوان تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق به عنوان صاحبان آثار برتر معرفی شدند.

در مراسم اختتامیه جشنواره علامه حلی استان اصفهان همچنین اعظم جزینی از مرکز تخصصی نفیسه اصفهان با مقاله سطح سه با عنوان بررسی آسیبهای فرهنگی مذهبی جلسات بانوان در شهر اصفهان، نجمه ایدر از مدرسه علمیه الزهرا(س) دهاقان با تحقیق پایانی سطح دو با عنوان بررسی و تبیین دکترین مهدویت و سمیه سپاهی از مدرسه علمیه خدیجه کبری(س) ‌اصفهان با تحقیق پایانی سطح دو با عنوان تشیع در زمان ایلخانان و نقش علما در آن به عنوان صاحبان آثار شایسته تقدیر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.