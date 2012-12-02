به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد ششمین جشنواره کوهرنگ گفت: این جشنواره از سال گذشته به صورت منطقه ای برگزار شد که سال گذشته در استان اصفهان و امسال نیز به میزبانی استان قم برگزار می شود.



سیدحسین اخوان ادامه داد: این جشنواره اهداف بسیاری را دنبال می کند که مهمترین آنها داوری است که آثار مختلف داوری شده و سطح آنها مشخص می شود.



وی بیان داشت: علاوه بر آن زمینه سازی برای تجاری کردن اختراعات، زمینه سازی برای حمایت و ارائه تسهیلات به مخترعین، معرفی توانمندی های مخترعین، ارتباط جامعه و جامعه هدف با توانمندی های مخترعین، ایجاد نشاط علمی در منطقه، آشنا شدن مخترعین با یکدیگر و.... از دیگر اهداف برگزاری جشنواره می باشد.



رئیس ستاد ششمین جشنواره کوهرنگ تصریح کرد: یکی از مسائل موثر در جشنواره، ارتباط دانش آموزان با اختراعات است به گونه ای که آنها با فضای اختراع و نخبگی آشنا شده و به این سمت حرکت می کنند.



اخوان ادامه داد: در حاشیه برگزاری جشنواره نمایشگاهی نیز برای ارائه دستاوردهای مخترعین در مجتمع امام خمینی در نظر گرفته شده تا مخترعین اختراعات خود را به نمایش بگذارند.



وی گفت: این نمایشگاه از چهاردهم تا شانزدهم آذرماه در مجتمع امام خمینی دایر خواهد بود و علاقه مندان می توانند صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرها از ساعت 16 تا 20 برای بازدید مراجعه کنند.



وی در خصوص مراسم افتتاحیه جشنواره گفت: مراسم افتتاحیه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و همچنین استاندار قم در روز سه شنبه چهاردهم آذرماه برگزار می شود.



حضور 155 اخترع در جشنواره کوهرنگ



دبیر ششمین جشنواره کوهرنگ نیز گفت: در جشنواره امسال 356 اختراع ثبت نام کرده اند که در مجموع داوران مجوز حضور 155 اختراع را به جشنواره صادر کردند.



محمد افرادی گفت: جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهرنگ ششمین جشنواره ای است که در سطح کشور برگزار می شود که در آن نخبگان منطقه ای حضور خواهند داشت.



وی بیان داشت: فراخوان این جشنواره از 15 مهر تا پنجم آبان ماه در چهار استان منطقه کوهرنگ یعنی استان های قم، اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری اعلام شد که استقبال گسترده ای نیز صورت گرفت.



افرادی عنوان داشت: برای دو هزار نفر مخترع که مشمول حضور در جشنواره می شدند فراخوان ارسال شد که پس از اعلام فراخوان 356 نفر اختراع خود را در سایت مربوطه ثبت و اعلام آمادگی برای حضور کردند.



دبیر ششمین جشنواره کوهرنگ گفت: پس از اعلام آمادگی مخترعان، توسط داوران اختراعات بررسی و در نهایت مجوز ورود به 266 مخترع برای حضور در جشنواره صادر شد.



وی عنوان داشت: در مرحله بعدی داوری نیز امتیاز بندی ها از صفر تا هشت ارائه شد که در نهایت 147 اختراع مجوز ورود نهایی را پیدا کردند.



افرادی افزود: از جشنواره قبلی نیز اختراعات سه استان به این جشنواره معرفی شد که یک اختراع از استان تهران، شش اختراع از استان گیلان و یک اختراع نیز از استان مازندران است و در مجموع 155 اختراع در جشنواره شرکت خواهند کرد.



دبیر ششمین جشنواره کوهرنگ در خصوص تعداد اختراعات در استان های مختلف تصریح کرد: 79 اختراع از استان اصفهان، 29 اختراع از استان قم، 24 اختراع از استان مرکزی و 22 اختراع هم از استان چهارمحال و بختیاری در این جشنواره شرکت می کنند.



وی بیان داشت: در حاشیه این اختراعات نیز بخش های مختلف دیگری از جمله تجاری سازی، تسهیل و مشاوره ها نیز در نظر گرفته شده که به مخترعان آموزش های لازم را ارائه می کنند.



افرادی گفت: یک بخش هم به ابتکار استان قم در این جشنواره فعال است که با عنوان نیازمندی های صنعت در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواهد بود تا نیازهای صنعت را بررسی و به مخترعان بیان کرده تا به سمت اختراع آن بروند.

