عباس عبدالله‌زاده نویسنده جوان تئاتر و تلویزیون که نمایشنامه‌های "رفته بچرخه برمی‌گرده" و"سیزده" وی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شده است، درباره این آثار به خبرنگار مهر گفت: نمایش "رفته بچرخه برمی‌گرده" با مضمونی مذهبی نوشته شده است. این نمایشنامه را به دلیل مفهوم جذاب و انسانی که داشت کاملا دلی و در مدت زمان کوتاهی به نگارش درآوردم چون تم این نمایشنامه برایم بسیار جذاب بود.

وی ادامه داد: این نمایشنامه روایت دست به دست شدن کیسه طلایی را به تصویر می‌کشد که پیرزنی نابینا قصد دارد آن را به ضریح امام رضا (ع) بیندازد اما اتفاقاتی باعث می‌شود این کیسه طلا از مکان‌های مختلفی سر درآورد و به دست آدم‌های متفاوتی بیفتد اما در نهایت بعد از حل کردن مشکلات مردم، دوباره به حرم امام رضا (ع) بازگردانده می‌شود.

نویسنده نمایش "آدمکش" همچنین اشاره کرد: ابتدا قرار بود این نمایش را خودم کارگردانی کنم اما به دلیل مشغله کاری کارگردانی را علیرضا مهران برعهده گرفت که در حال حاضر برای ارائه به جشنواره سی و یکم تئاتر فجر در حال تمرین است. این نمایش از ساختاری طنز برخوردارست و آدمهای قصه در موقعیت‌های طنزی قرار می‌گیرند.

عبدالله زاده اشاره کرد: همچنین نمایشنامه دیگرم با نام"سیزده" نیز قرار است با کارگردانی تینو صالحی برای حضور در جشنواره تئاتر فجر آماده شود. این نمایش اثری تاریخی است و به زمان خشایارشاه و اتفاقات دربار هخامنشیان بازمی‌گردد. در این نمایش ساغر عزیزی، علیرضا مهران، مرتضی آقا حسینی، الهام شعبانی، فرزانه سهیلی و حجت علیخانی به ایفای نقش می پردازند.

نویسنده "سوکاریس" درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: همچنین برای جشنواره آیینی سنتی نیز 2 متن به نام‌های "مم وزین" که روایتگر داستانی بومی، محلی متعلق به منطقه کردنشین است و دیگری به نام "شیر سرخ" ارائه داده‌ام. این دو نمایش را قرار است تینو صالحی و رهام مخدومی کارگردانی کنند.

وی در پایان اشاره کرد: در حال بازنویسی فیلمنامه یک تله فیلم هستم که قرارست سامان سالور آن را کارگردانی کند. همچنین در بازنویسی فیلمنامه یک سریال نیز همکاری می‌کنم که قرار است در شبکه یک سیما تولید شود.