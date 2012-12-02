شهردار تهران از کارخانه سگمنت سازی پروژه صدر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه پس از بازگشت از سفر مجمع شهرداران آسیایی ، با حضور در محل کارخانه سگمنت سازی ، ضمن بازدید از کلیه بخش های این کارخانه در جریان پیشرفت جبهه های کاری مختلف قرار گرفت.

در این بازدید که به همراه معاون فنی و عمرانی شهرداری ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران و دست اندرکاران این پروژه انجام شد ، آخرین وضعیت پروژه طبقاتی صدر از قبیل تولید و نصب قطعات بتنی و روند آغاز فعالیت جرثقیل های دروازه ای در نشستی ، به استحضار حاضران رسید.

همچنین برنامه زمان بندی مراحل مختلف کاری پروژه طبقاتی صدر تا پایان ، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.