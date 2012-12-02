دانش آموزان استثنایی کرمان با کمبود فضای آموزشی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بنی اسد ظهر یکشنبه در بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان از مدرسه توانخواهان کرمان با اشاره به وجود چهار هزار و 200 دانش آموز در مدارس استثنایی استان کرمان گفت: این دانش آموزان با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند.

وی همچنین از کمبود امکانات و فضای ورزشی مناسب برای این دانش آموزان خبر داد و افزود: این دانش آموزان حتی از وجود یک سالن ورزشی استاندار محروم هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 87 دانش آموز در مدرسه توانخواهان کرمان مشغول به تحصیل هستند، گفت: این افراد دارای استعدادها و توانمندی های فراوانی هستند که باید پرورش داده شوند.

وی تصریح کرد: باید با فرهنگسازی مناسب امکان حضور و پذیرش این افراد در جامعه بیش از پیش فراهم شود.

بنی اسد ادامه داد: تعدادی از دانش آموزان محصل در مدرسه های استثنایی به لحاظ حرکتی و جسمی دچار معلولیت بوده و از نظر هوش در حد دانش آموزان عادی هستند.

این مسئول تاکید کرد: علاوه بر تعداد گفته شده هزار دانش آموز استثنایی نیز در مدارس عادی استان کرمان به کسب علم و دانش مشغول هستند.