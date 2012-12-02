بروز حوادث طبیعی از چالشهای آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: ایجاد مدیریت واحد و اثرگذار در حوزه مدیریت بحران، آمادگی مستمر شبکه ها و کیفی سازی چرخه مدیریت بحران محور آموزشهای مذکور در این کارگاهها است.



وی با اشاره به اهمیت این کارگاه اضافه کرد: افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عواض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه وبویژه زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی از سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور آشنایی با مدیریت لجستیک، برنامه های جامع بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان حوادث، لزوم توجه ویژه به تقویت نظام بیمه و حمایتهای تشویقی و مالی، پبشگیری و کاهش خطرپذیری و آشنایی با پدیده های حادثه خیز نوین ،از جمله این آموزشها در کارگاههای مدیریت بحران دانست.



معصومی اضافه کرد: تغییرات جوی، بروز خشکسالی، طوفان، گرمای شدید و بارانهای ناگهانی در سالهای اخیر بیانگر آن است که این مهم از چالشهای جدی آینده کشور خواهد بود و مدیریت بحران باید برای آن پیش بینی و آمادگی لازم را داشته باشد.



وی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیتهای بین بخشی دستگاهها در 4 مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی مدیریت بحران، بسیار اهمیت دارد و به عنوان یکی از محورهای مهم آموزش مد نظر است.