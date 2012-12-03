به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از 22 تا 24 آذرماه جاری از سوی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ارتش و با همکاری گروههای آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار میشود.
در این راستا دبیرعلمی شانزدهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران با اعلام ارائه جدیدترین راهکارهای درمانی کمردردهای حاد، آرتروز و دیسک بر به کارگیری روشهای پیشگیری از جمله اصلاح شیوه زندگی و ورزش درمانی تاکید کرد و گفت: عدم تشخیص ودرمان زودهنگام، مشکلی چون کمردرد را تبدیل به یک منبع درد مزمن با دشواریهای درمانی مضاعف خواهد کرد.
دکتر پرویز مژگانی با اشاره به محورهای این کنگره ادامه داد: توانبخشی عصبی-عضلانی- اسکلتی و قلبی- ریوی، توانبخشی در حوادث، سوانح و طب نظامی، کنترل درد، طبقهبندی بینالمللی عملکرد، تازههای الکترودیاگنوز، توانبخشی سالمندان، سونوگرافی نوروموسکولواسکلتال، مهندسی توانبخشی و فناوریهای نوین در توانبخشی و پزشک خانواده و طب توانبخشی از جمله مهمترین محورهای مورد بحث در این کنگره پیشرو هستند.
دبیر علمی شانزدهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران افزود: با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی عنوان روز جهانی سلامت امسال را "سالمندی و سلامت" تعیین کرده، بخش عمدهای از مشکلات سالمندان نیازمند مداخلات پیشگیرانه یا درمانی همچون توانبخشیهای عصبی-عضلانی-اسکلتی و قلبی-ریوی است از این رو "توانبخشی سالمندان" به عنوان موضوع ویژه در کنگره به بحث گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه شانزدهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از حضور اساتید و سخنرانان خارجی بهره مند خواهد شد اظهار داشت: تا به امروز مقالاتی از کشورهای آسیایی، آمریکای شمالی و اروپایی به دبیرخانه کنگره رسیده و امید است بتوانیم میزبان اساتید و سخنرانانی از کشورهایی نظیر فرانسه، سوئیس، ایالات متحده و چین باشیم.
مژگانی با اشاره به اثرات طب فیزیکی در درمان آرتروز و دردهای عضلانی و اسکلتی و بهبود ناتوانی شدید ناشی از آسیب نخاعی، قطع عضو و بیماری ام.اس، اظهار داشت: تشخیص زودهنگام ضایعات عصبی با استفاده از روشهای الکترو دیاگنوز کمک مناسبی به ما میکنند و در این کنگره نیز مقالات متعددی در این زمینه ارائه شده است.
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