به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‏ الملل مجمع جهانی صلح اسلامی، این مجمع با صدور بیانیه ای ضمن ابراز خرسندی از شناسائی فلسطین به عنوان یک دولت و عضو رسمی جامعه بین‏المللی، قطعنامه 19/67 مورخ 9 آذر 1391 را دستاوردی حیاتی و نتیجه ائتلاف نخبگان، ملتها و سازمان های مردم نهاد برای صلح عادلانه و حمایت از مظلومان دانست که باید به احقاق حقوق کامل این ملت منتهی شود.

متن کامل بیانیه این مجمع به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تصویب قطعنامه 19/67 مورخ 29 نوامبر 2012 (9 آذر 1391) را به ملت فلسطین و همه ملتهای حامی صلح و عدالت تبریک می‏گوئیم. شناسائی فلسطین به عنوان یک دولت و عضو رسمی جامه بین‏المللی و اقدامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اهتمام جهان اسلام، جنبش عدم تعهد و دیگر سازمان‏های بین‏المللی دولتی و نهادهای مدنی در این خصوص انجام داد، این حقیقت را یادآوری نمود که پیروزی حق، وعده ای تخلف ناپذیر در آموزه های الهی است و نظام سلطه در برابر این جریان، در افول و زوال است. بدون تردید، دیگر ابعاد حقوق این دولت-ملت نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد.



اکنون ملت و دولت فلسطین امکان یافته اند تا با استفاده از ظرفیت‏های حقوقی بین‏ المللی و بهره مندی رسمی از توانمندی و قابلیت‏های دیپلماسی مقاومت، نسبت به کسب عضویت در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‏المللی اقدام کند و احقاق کامل حقوق فلسطین را در برابر رژیم اشغالگر و دولتهای حامی آن پیگیری کند.



بدون تردید، وفاق و همصدائی جامعه جهانی در حمایت از فلسطین در پرتو افشای اشغالگریها و موارد نقض مکرر حقوق بشر و بشردوستانه توسط این رژیم علیه ملت فلسطین و به ویژه در غزه، نشان داد که آرمان‏های نهفته در فرهنگ مقاومت و جنبش رهائی¬بخش علیه اشغال و استعمار، دست یافتنی است و نخبگان و نهادهای مدنی قادرند ضمن تقویت وجدان و افکار عمومی برای دفاع از حق، صلح و عدالت علیه کانونهای ستم، سلطه و اشغال، روابط بین‏المللی را از آسیب های فراروی برهانند و امید را در چشم انداز آینده جامعه بین المللی بارور سازند. تاکید دوباره این قطعنامه بر ماهیت اشغالگر رژیم صهیونیستی و شناسائی وضعیت کنونی به عنوان اشغال غیرقانونی فلسطین، حداقل یافته ای بود که از ملتها و دولتهای آزاده انتظار می‏رفت.



مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن تقدیر از واقع بینی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و خاتمه چشم فروبستن بر حقوق تضییع شده این ملت طی شش دهه اشغال، از همه ملتها، دولتها، نخبگان و سازمان‏های بین‏المللی دولتی و مردم نهاد می خواهد حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین تا احقاق کام حقوق آنها ادامه دهند. امید است که در پرتو حمایت از حقوق مظلومان، بازگشت کامل سرزمین فلسطین به این ملت و تسریع فرسایش نظام سلطه، صلح عادلانه در جهان استقرار یابد.