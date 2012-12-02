وزارت بهداشت رویکردی به بیمارستانهای تک تخصصی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی افزود: ساخت بیمارستان هزینه زیادی در بر دارد و این هزینه‌ها نیز سالانه افزایش می‌یابد ولی اعتباراتی که برای ساخت بیمارستان‌ها در بودجه‌های عمرانی دیده می‌شود محدود هستند.



معاون وزیر بهداشت اظهار کرد:‌ ساخت بیمارستان هزینه زیادی در بر دارد و این هزینه‌ها نیز سالانه افزایش می‌یابد ولی اعتباراتی که برای ساخت بیمارستان‌ها در بودجه‌های عمرانی دیده می‌شود محدود هستند.



امامی‌رضوی افزود: به ویژه در دو سال اخیر و مخصوصا در سال 91 که اعتبارات عمرانی به صفر رسید، ساخت بیمارستان‌ها نیز به کندی پیش رفت. البته این موضوع به معنای توقف ساخت بیمارستان‌ها نیست زیرا وقتی قرار است برای مکانی بیمارستان ساخته شود پس حتما نیازسنجی شده و باید تکمیل شوند.



وی ادامه داد: دو دسته بیمارستان در سطح کشور در حال ساخت است، برخی از آنها جایگزین بیمارستانهای فرسوده هستند و برخی دیگر در مناطق جدید و با توجه به نیاز ساخته می‌شود.



امامی رضوی گفت: بیمارستان از ضروریت‌های ارایه خدمات پزشکی است و در زمینه ساخت بیمارستانها و اماکن ارایه خدمات رویکرد مثبتی داشته‌ایم.



معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: در وزارت بهداشت رویکردی به سمت بیمارستانهای تک تخصصی نیست چرا که نوع خدمات بیمارستان عمومی برای مردم ضروری‌تر است. بیمارستان تک‌تخصصی هم هزینه‌ بیشتری در بر دارد و هم اینکه اثربخشی کمتری دارد.