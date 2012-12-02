به گزارش خبرنگار مهر، تغییر مدیرکل بهزیستی استان همزمان شده بود با 12 آذر روز جهانی معلولین که علت این همزمانی مشخص نشد.

سالن برگزاری این مراسم برای معلولین مناسب سازی نشده بود و براین اساس برخی از معلولین نتوانستند در این نشست شرکت کنند یا به کمک مردم از پله های ورودی بالا و پایین رفتند. برخی از معلولین هم از این مسئله به شدت گلایه کردند.

خواندن شعر از سوی مجری برنامه و برخی سخنرانان در این مراسم جالب بود و مخاطبان در این مراسم اشعار مختلفی از جمله طنز، مثنوی، سپید و غزل شنیدند.

فضل الله اتابک مدیرکل جدید این سازمان برای دومین بار است که به این سمت منصوب می شود. او پیش از این در دولت نهم هم این مسئولیت را برعهده داشت.

نظم ده رئیس مرکز توسعه سازمان بهزیستی کشور هنگام سخنرانی خود گفت که "برای بار دوم است که اتابک را در این سمت منصوب می کند و خطاب به او گفت که "این آخرین بار است که برای معارفه او به یاسوج می آید."

نظم ده گفت: همه تودیع و معارفه ها را به من محول می کنند.

در ادامه نظم دهد این گفته معاون سیاسی و امنیتی استان را مبنی بر اینکه "دکتر مبشری قصد رفتن از این سازمان را داشت." را تایید کرد.