به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی پیش از ظهر یک شنبه در جمع مسئولان فنی و حرفه‌ای اصفهان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته مجموعه فنی و حرفه‌ای استان با ارائه آموزش‌های مهارتی مختلف به افراد در راستای تربیت افرادی توانمند و دارای مهارت‌های مختلف تلاش کرده است، اظهار داشت: حضور این افراد در مسابقات مهارتی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی این موضوع مهم را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه تمام این موفقیت‌ها برای استان اصفهان حاکی از عملکرد ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان است، اضافه کرد: در حال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موجود در شهر‌ها با نیاز‌های شغلی کشور هیچ ارتباطی ندارند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه امروز بیشتر جوانان این انتظار را دارند که در نقش یک مدیر در سطح جامعه فعالیت کنند و به این دلیل نسبت به تقویت جنبه‌های مهارتی خود غافل هستند، بیان داشت: معضل بیکاری و نبود شغل برای جوانان نیز ناشی از این موضوع است.

وی با بیان اینکه کشور نیازمند برخورداری از نیرو‌های فنی و متخصص است، ادامه داد: اما در حال حاضر شهر‌ها و روستا‌های موجود در کشور از وجود نیرو‌های متخصص و فنی برخوردار نیستند و مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند در راستای تربیت نیرو‌های متخصص و فنی به خوبی ایفای نقش کند.

داوودی با اشاره به اینکه جایگاه اصلی فرهنگ کار و مهارت‌آموزی باید در تمام شهر‌ها و روستا‌های موجود در سطح کشور تبیین شود، تصریح کرد: تحقق این موضوع راهکاری برای برطرف شدن معضل بیکاری و نبود شغل مناسب برای جوانان موجود در سطح کشور است.