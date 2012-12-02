به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقرقالیباف در دیدار با "خوان فو" معاون نخست وزیر ویتنام با بیان این که ذهنیت مردم کشور ما نسبت به مردم ویتنام مثبت است ، گفت : امروز برای دو ملت بزرگ ایران و ویتنام مرحله جدیدی آغاز شده و آن تلاش برای پیشرفت است که البته این تلاش هم به نوعی ایستادگی در مقابل جبهه استکبار محسوب می شود .

قالیباف گفت معنای مبارزه امروز تحقق پیشرفت های علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی است و این مسیر مشترکی است که می توانیم آن را با هم طی کنیم .

شهردار تهران ادامه داد : برای تحقق این مسیر هم در سطح ملی و هم در سطح محلی و شهرها می توانیم در راستای توسعه روابط گام برداریم .

وی با بیان این که هانوی به عنوان مرکز ویتانم حتما در آینده بیشتر مورد توجه دنیا قرار خواهد گرفت افزود : مسیری که هانوی آغاز کرده مسیر رو به رشدی است و شهرداری تهران این آمادگی را دارد که در راستای توافق نامه امضا شده بین دو شهر تجربیات خود را در اختیار شهر هانوی قرار دهد .

قالیباف با تاکید بر ضرورت همفکری شهرهای آسیایی در جهت رشد قاره کهن و تبادل تجربه های مفید به منظور پیشرفت فراگیر ، تصریح کرد : البته باید توجه کرد پیشرفت ها نباید روحیه مبارزه را از ما بگیرد ، چرا که برخی دشمنان دیرینه به همین موضوع دلبسته اند که ما پیشرفت کنیم اما روحیه مبارزه مان را از دست بدهیم .

وی شهر تهران را پیشتاز پیشرفت در غرب آسیا معرفی و ابراز امیدواری کرد ، هانوی هم به زودی تبدیل به نماد پیشرفت در شرق آسیا شود.



قالیباف گفت : دولت ها باید زیرساخت های توسعه همکاری ها را فراهم کنند و شهرها هم در کنار دولت ها به اقدامات عملی در زمینه گسترش روابط بپردازند .

"خوان فو" معاون نخست وزیر ویتنام هم در این دیدار ضمن خوشامدگویی به شهردار تهران با بیان این که تهران و هانوی به زودی وارد چهلمین سال آغاز ارتباطاتشان می شوند گفت : امضای خواهرخواندگی دو شهر هانوی و تهران نقطه عطف روابط دو کشور در طول 40 سال گذشته است .

وی با بیان این که مبادلات تجاری دو کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد خاطرنشان کرد : امیدوارم پس از این سفر زمینه های گسترش روابط در همه حوزه ها فراهم شود.