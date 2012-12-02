استقبال مردم از نمایشگاه بی نظیر و نشان از فرهنگ بالای کرمانشاه است

جلیل رحیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از نمایشگاه اظهار خوشحالی کرد و گفت: استقبال مردم نشان از فرهنگ بالای مطالعه مردم کرمانشاه دارد.

وی افزود: انتخاب کتاب یکی از سخت ترین انتخابهاست و مسئولین و کسانی که مسئولیت نظارت بر چاپ کتب را دارند باید به این مسئله توجه کرده و از چاپ کتب بدون محتوا جلوگیری شود.

رحیمی کتاب را یک سرمایه فرهنگی دانست که زمینه پیشرفت های علمی، فناوری ها و دستاوردهای گوناگون در کشور را ایجاد می کند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: کتاب سرمایه ارزشمندی است که باید فرهنگ مطالعه آن در خانواده ها نهادینه شود و بهترین ثروتی است که والدین برای فرزندان خود به ارث می گذارند و در این راستا می توانند کودکان را از همان کودکی به امر مطالعه تشویق کرده و همانطور که گذشتگان ما با گفتن قصه برای بچه ها ، آنها را تشویق به مطالعه می کردند .

رحیمی ترویج فرهنگ مطالعه در کشور را یکی از مهمترین روش های جلو گیری از بزهکاری بخصوص در بین جوانان ذکر کرد و افزود: دست اندر کاران امر و رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری و آموزش و پرورش از عوامل ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه هستند که برای نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی باید به طور مستمر از همان کودکی از دوران دبستان با روش های مختلف در جهت ترویج مطالعه زمینه سازی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ترویج مطالعه مفید برای کودکان باید کتب ممیزی شده در اختیار کودکان قرار داده شود تا علاوه بر یادگیری و آموزش از آسیب به آنان جلوگیری شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در پایان کتابخانه اداره کل میراث را دارای بهترین کتاب های تخصصی دانست و گفت: مردم در خصوص آثار تاریخی خود بخصوص در کرمانشاه که دارای پیشینه تاریخی به قدمت تاریخ دارد آشنایی بیشتری در رابطه با آثار تاریخی استان کرمانشاه کسب کنند و اگر اطلاعات مردم از این سرمایه های ملی به اندازه کافی باشد شاید بتوان گفت که دیگر احتیاج به حفاظت آثار تاریخی نداشته باشیم.