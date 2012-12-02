احداث 9 سفره خانه سنتی در اردبیل/ ضرورت معرفی و ارائه عذاهای سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه توسعه خدمات گردشگری استان گفت: سفره خانه های سنتی نیازمند فضاسازی و ارایه خدمات سنتی بوده که در همین راستا در اکثر شهرهای استان سفره خانه احداث شده است.

وی با اشاره به شهرهای مورد نظر برای احداث سفره خانه های سنتی تصریح کرد: تاکنون در هر یک از شهرهای اردبیل، بیله سوار، هیر، پارس آباد، خلخال، گرمی و نیر یک سفره خانه سنتی ایجاد شده و امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

ندایی از عدم احداث سفره خانه سنتی در شهرهای جعفرآباد، کلور و هشتجین خبر داد و افزود: میراث فرهنگی آماده همکاری با افراد حقیقی و حقوقی برای احداث سفره خانه سنتی در شهرهای مختلف و بویژه شهرهای فاقد سفره خانه است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه شهر سرعین از شهرهای توریستی و گردشگرپذیر است، اضافه کرد: سرعین تنها شهر استان است که تاکنون دو سفره خانه سنتی در آن احداث شده و پیش بینی می شود تعداد این سفره خانه ها در این شهر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سفره خانه های سنتی باید غذاهای سنتی داده شود، ادامه داد: به جهت لذت بخش بودن و ماندگاری خاطرات سفره خانه ها استقبال خانواده ها از این سفره خانه ها بیشتر است.

