به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از ایدز افزود: برای آموزش بهداشت باید خلاءهای اطلاعاتی نظیر ماهیت بیماری، راههای انتقال بیماری و راههای پیشگیری پر شود و رفتارهای پرخطر و راههای کاهش خطر آموزش داده شوند. رفتارهای پرخطر شامل آمیزش با افراد آلوده، اشتراک در سرنگ و سوزن در معتادان تزریقی، اشتراک در تیغ و مسواک و هر ابزار تیز و برنده، استفاده از خون و فرآوردههای خونی و بافت پیوندی، حاملگی زنان آلوده و شیرمادر به نوزاد است.
صائینی ادامه داد: میتوان با اتخاذ رفتارهای مسئولانه جنسی، پایبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی، پرهیز از بیبند و باریهای جنسی، اجتناب از اعتیاد به ویژه اعتیاد تزریقی عدم استفاده از تیغ و مسواک و... مشترک، عدم حاملگی در زنان آلوده و مراجعه به پزشک در صورت داشتن رفتارهای پرخطر خطر ابتلا به بیماری را کاهش داد.
وی اظهار کرد: هدف نهایی از این آموزشها پیشگیری و کنترل عفونت HIV و ایدز و عوارض ناشی از آن در جامعه است که گروههای هدف تمام افراد جامعه اعم از کسانی که رفتار پرخطر داشته یا نداشتهاند که در خصوص افراد بدون سابقه رفتار پرخطر اطلاعرسانی عمومی و آموزش ویژه داده میشود و برای افراد باسابقه رفتار پرخطر برنامههای آموزش و اطلاعرسانی و مشاوره و آزمایش داوطلبانه، مشاوره، مراقبت و درمان در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: آموزش و اطلاعرسانی، تأمین سلامت خون، احتیاطات استاندارد و کنترل عفونت، مشاوره و آزمایش داوطلبانه، کاهش آسیب، پیشگیری و مراقبت درمان بیماریهای آمیزشی، مشاوره مراقبت و درمان افراد آلوده به HIV و خانواده آنان، حمایت برقراری نظام مراقبت اپیدمولوژیک و مدیریت دادهها و تقویت زیرساختهای لازم از استراتژیهای پیشگیری از ایدز است.
وی تأکید کرد: بدیهی است اجرای استراتژیهای مذکور تنها با مشارکت ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی امکانپذیر است و ارگانها باید در چارچوب و حیطه وظایف خود در اجرای این استراتژی سهیم باشند
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