به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی ظهر یکشنبه در همایش پیشگیری از ایدز افزود: برای آموزش بهداشت باید خلاءهای اطلاعاتی نظیر ماهیت بیماری، راه‎های انتقال بیماری و راه‌های پیشگیری پر شود و رفتارهای پرخطر و راه‌های کاهش خطر آموزش داده شوند. رفتارهای پرخطر شامل آمیزش با افراد آلوده، اشتراک در سرنگ و سوزن در معتادان تزریقی، اشتراک در تیغ و مسواک و هر ابزار تیز و برنده، استفاده از خون و فرآورده‎های خونی و بافت پیوندی، حاملگی زنان آلوده و شیرمادر به نوزاد است.

صائینی ادامه داد: می‌توان با اتخاذ رفتارهای مسئولانه جنسی، پای‌بندی به اصول اخلاقی و خانوادگی، پرهیز از بی‌بند و باری‌های جنسی، اجتناب از اعتیاد به ویژه اعتیاد تزریقی عدم استفاده از تیغ و مسواک و... مشترک، عدم حاملگی در زنان آلوده و مراجعه به پزشک در صورت داشتن رفتارهای پرخطر خطر ابتلا به بیماری را کاهش داد.

وی اظهار کرد: هدف نهایی از این آموزش‌ها پیشگیری و کنترل عفونت HIV و ایدز و عوارض ناشی از آن در جامعه است که گروه‎های هدف تمام افراد جامعه اعم از کسانی که رفتار پرخطر داشته یا نداشته‌اند که در خصوص افراد بدون سابقه رفتار پرخطر اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش ویژه داده می‌شود و برای افراد باسابقه رفتار پرخطر برنامه‌های آموزش و اطلاع‌رسانی و مشاوره و آزمایش داوطلبانه، مشاوره، مراقبت و درمان در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: آموزش و اطلاع‌رسانی، تأمین سلامت خون، احتیاطات استاندارد و کنترل عفونت، مشاوره و آزمایش داوطلبانه، کاهش آسیب، پیشگیری و مراقبت درمان بیماری‎های آمیزشی، مشاوره مراقبت و درمان افراد آلوده به HIV و خانواده آنان، حمایت برقراری نظام مراقبت اپیدمولوژیک و مدیریت داده‌ها و تقویت زیرساخت‌های لازم از استراتژی‌های پیشگیری از ایدز است.

وی تأکید کرد: بدیهی است اجرای استراتژی‌های مذکور تنها با مشارکت ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی امکان‌پذیر است و ارگان‎ها باید در چارچوب و حیطه وظایف خود در اجرای این استراتژی سهیم باشند

