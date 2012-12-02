به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با نفت شرایط خاص و ویژه‌ای برای ما دارد، تقریبا هر دو تیم در جدول لیگ با یکدیگر همسایه هستند و هر دو تلاش می‌کنند تا بازی را ببرند.

وی در همین خصوص افزود: نتیجه مساوی حریفان ما را خوشحال می‌کند و هر تیمی برنده شود نسبت به آینده امیدوارتر خواهد شد، بنابر این ما فقط به شکست تیم صنعت نفت و کسب سه امتیاز فکر می‌کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد بازیکنان مصدوم و محروم تیم پیکان پیش از بازی با صنعت نفت خاطرنشان کرد: خوشبختانه بازیکن مصدوم نداریم و معقولی به دلیل سه کارته بودن نمی‌تواند ما را همراهی کند.

وی تاکید کرد: ما قصد داریم در نقل و انتقالات این فصل تیم را هم از نظر ساختار دفاعی و هم هجومی تقویت کنیم. در حال حاضر ساختار دفاعی ما درست شده، اما گل نمی‌زنیم. به نظر می‌رسد هر طرف را می‌گیریم، طرف دیگر خراب می‌شود!

ویسی با اشاره به اینکه ما قصد داریم برای خوشحالی مردم در نیم فصل دوم هجومی‌تر بازی کنیم، حتی اگر این موضوع منجر به گل خوردن تیم ما شود، در پاسخ به این پرسش که آیا موافق انتقال ایمان مبعلی به تیم دیگری است؟، تاکید کرد: مبعلی جز بازیکنان بزرگ تیم ما است که من برای او احترام زیادی قائلم. او را به سختی جذب کرده‌ و حتی این بازیکن را با اینیستا عوض نمی‌کنم.

وی در خصوص جذب سامان آقازمانی نیز بیان کرد: طی صحبتی که با رویانیان داشتم علاقه‌مند به جذب سامان آقازمانی هستیم اما قرار نیست که این بازیکن را با ایمان مبعلی معاوضه کنیم. اگر قرار بر معاوضه باشد آقازمانی به جمع ما اضافه نخواهد شد. متاسفانه هر بازیکنی را که ما می‌خواهیم تیم‌های دیگر وی را می‌برند و این موضوع در گذشته نیز بارها تکرار شده است.

سرمربی تیم فوتبال پیکان در خصوص انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان برترین فدراسیون سال آسیا خاطرنشان کرد: من بابت این انتخاب به فدراسیون فوتبال ایران تبریک می‌گویم و حق ما بود که به عنوان فدراسیون برتر آسیا انتخاب شویم، البته شاید شما به این موضوع در دلتان بخندید و حرف من را قبول نداشته باشید.

وی با اشاره به تیپ و ظاهر علی کفاشیان در هنگام دریافت جایزه بهترین فدراسیون فوتبال سال آسیا اظهار داشت: من نوع پوشش و تیپ کفاشیان را به هنگام دریافت جایزه بهترین فدراسیون سال آسیا دوست نداشتم.

ویسی در پایان گفت: به هر حال او رئیس فدراسیون فوتبال آسیا است و نوع تیپ وی برای دریافت جایزه خیلی مهم است. من به این موضوع اهمیت زیادی می‌دهم. اگر او از پوشش و تیپ بهترین استفاده می‌کرد قطعا مردم و هواداران فوتبال خوشحال‌تر می‌شدند.