614 هزار هکتار اراضی ملی مستعد کشاورزی در اسدآباد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نهاوند گفت: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط بازرسان وزارتی و اداره کل آموزش و پرورش استان همدان، شهرستان نهاوند برای سومین سال متوالی رتبه برتر پروژه مهر را در استان همدان به دست آورد.

محمد حسین دارایی افزود: یکی از طرحهایی که در سالهای اخیر از سوی وزارت آموزش و پرورش برای شروع با نشاط مدارس به اجرا در آمده، بحث آماده سازی مدارس قبل از شروع سال تحصیلی تحت عنوان پروژه مهر بوده است.

وی افزود: این طرح زمینه مناسب را برای برنامه ریزی و نیاز سنجی به موقع در طول فصل تابستان برای شروع هدفمند و توام با آرامش دانش آموزان، خانواده ها و معلمان تا قبل از شروع سال تحصیلی فراهم می کند.

وی افزود: ستاد اصلی پروژه مهر این اداره از ابتدای تشکیل در سال جاری، بیش از 30 جلسه ستادی و فرعی با مدیران مدارس برگزار کرده و برنامه های اجرایی در مدارس مورد بازرسی قرار و راهنماییهای لازم صورت گرفته است.

هشت مسجد و حسینیه بهار برای اسکان مسافران زمستانی آماده است

معاون فرماندار بهار اعلام کرد: هشت مسجد و حسینیه با تجهیزات کامل برای اسکان مسافران زمستانی آماده است.

علی اکبر سلطانی راد در ستاد مدیریت بحران شهرستان بهار اظهار داشت: با توجه به رسیدن فصل سرما و بارندگی و با توجه به اینکه شهرستان بهار در محور مواصلاتی غرب کشور است بیش از هشت مسجد و حسینیه با تجهیزات برای اسکان مسافران در راه مانده در نظر گرفته شده است.

سلطانی راد بیان کرد: همچنین سه واحد نانوایی برای پخت نان در طول شبانه روز در زمان بارش برف در نظر گرفته شده و دستگاه های عضو ستاد باید همکاری لازم را با مدیریت بحران شهرستان انجام دهند و آمادگی لازم را در طول شبانه روز داشته باشند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه هشت روستای صعب العبور در شهرستان بهار وجود دارد، باید اداره راه و شهرسازی برای نمک پاشی و برف روبی آمادگی لازم را داشته باشد و شرکت توزیع فرآورده های نفتی نیز در راستای سوخت زمستانی تدابیر لازم را بیاندیشند.

شناسایی 614 هزار هکتار اراضی ملی مستعد کشاورزی در اسدآباد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اسد آباد از شناسایی 614 هزار هکتار اراضی ملی مستعد کشاورزی در اسدآباد خبر داد.

حسین فضلی اظهار داشت: تاکنون 200 هکتار از این اراضی به مجریان طرحهای مرتبط با کشاورزی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه 200 طرح کشاورزی با اعتبار بیش از 90 میلیارد ریال در این شهرستان به تصویب رسیده است، گفت: از این تعداد 42 طرح موفق به اخذ تسهیلات شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح فارغ التحصیلان کشاورزی ، شرکت های تعاونی و افراد بومی در اولویت قرار دارند.

انجام 625 متر توسعه شبکه آب و فاضلاب در مسکن مهر بهار

مدیر آبفای شهرستان بهار گفت: برای آبرسانی به مساکن مهر شهرستان بهار، 625 متر توسعه شبکه آب و فاضلاب در بهار انجام شده است.

محمد رجبی اظهار داشت: تقاضای متقاضیان مسکنهای مهر شهر بهار برای نصب انشعابات شبکه‌ آب و فاضلاب با همکاری آبفای این شهر انجام شد.

وی ادامه داد: مجتمع 320 واحدی و 48 واحدی بهار در خصوص خرید انشعابات آب و فاضلاب بررسی و اقدامات لازم صورت گرفت.

مدیر آبفای شهرستان بهار بیان کرد: برای مساکن مهر 285 متر توسعه شبکه آب و 340 متر توسعه شبکه فاضلاب و در مجموع 625 متر توسعه برای ایجاد زیرساختهای لازم نصب انشعابات آب و فاضلاب انجام شده است.

سه روستای شهرستان ملایر به شهر تبدیل می شود

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر گفت: پیشنهاد تبدیل سه روستای این شهرستان به شهر به هیئت دولت رفته است.

حسن خیریانپور گفت: روستاهای علی آباد دمق در بخش جوکار، حسین آباد ناظم در بخش سامن و اسلام آباد در بخش مرکزی تبدیل به شهر خواهند شد.

وی عنوان کرد: سال گذشته در راستای ارتقا این سه روستای بزرگ که دارای جمعیت زیادی هستند، تبدیل آنها به شهر از طریق استانداری به وزارت کشور پیشنهاد داده شد.

خیریانپور افزود: این روستاها از نظر موقعیت و شرایط جغرافیایی دارای وضعیتی مطلوب و مناسب برای تبدیل به شهر هستند.

وی تبدیل این سه روستا به شهر را گامی موثر در توسعه هر چه بیشتر شهرستان دانست و یادآور شد: تبدیل این روستاها به شهر در ابعاد عمرانی، اقتصادی و خدماتی اثرگذاری خوبی را به همراه خواهد داشت.

خیریانپور عنوان کرد: هم اکنون شهرستان ملایر دارای پنج شهر ملایر، سامن، جوکار، ازندریان و زنگنه، چهار بخشداری و 220 روستا است.