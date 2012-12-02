آئینهای محرم در کرمان ثبت ملی می شوند

حسین شمس الدینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از کهنترین استانهای کشور محسوب می شود و به همین دلیل آئینهای مختلف مختص استان در خصوص آئینهای محرم به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا در استان وجود دارد.

وی با اشاره به مستند سازی این آئینها و تکمیل پرونده آنها گفت: این موارد به زودی در نشستی در همین زمینه بررسی و درنهایت برای ماندگاری آنها ثبت ملی خواهند شد.

وی از مراسم چهل منبران، سوم عاشورا، مراسم ویژه روستاهای کوهبنان به عنوان نمونه ای از دهها سنت مختص استان کرمان نام برد.

مدیرکل میراث فرهنگی ابراز امیدواری کرد با مستند سازی و ثبت این مراسمهای سنتی و آداب و رسوم مردم استان زمینه ماندگاری آنها فراهم شود.

وی همچنین گفت: نذری ها و برخی علم گردانیها نیز جزو این دسته آداب و سنن محسوب می شود.

