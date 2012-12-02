به گزارش خبرنگار مهر، حرف میزنی، تمام نمی شود، گریه می کنی، تمام نمی شود، بغض هایت هم اینجا تمامی ندارد، انگار اینجا جایی برای بی پایانی همه بغض ها و گریه ها و حرفهای روی زمین است. ارادت که داشته باشی و کمی باور، فرقی نمی کند هر کجا که باشی کربلاست.

برخی پیاده آمده اند و برخی سواره ضریح آقا را مشایعت می کنند، زیر لب همه شان نام امام حسین(ع) زمزمه می شود و گاه این زمزمه ها فریادی را به اوج آسمان ها می کشاند. اینجا هیچ کس که به همراه نداشته باشی ارادتی داری و بغض و اندوهی که به پای آقایت می ریزی.

خوب که نگاه می کنی دخیل حرف های نگفته را می بینی که به ضریح گره می خورد و انگار قرار است این کاروان حامل حر فها و نگفته های اهالی این دیار باشد که به یمن حضور نشانه ای از مرادشان سر وا شدن پیدا کرده اند و قرار است با همین پیک راهی کربلا شوند.

از هر که می پرسی بهانه اش را برای آمدن به استقبال، انگار که حرفهایی دارد و ندارد؛ بغض می کند و سکوت می کند و اشک می شود و تو می دانی پاسخ این سوال نه گفتی بلکه شنیدنی است و برای شنیدن نیاز به گفتن و فریاد زدنی نیست، اینجا باید نگاه ها را بخوانی و بدانی و بفهمی! کمی گفتنش سخت است ولی هیچ چیز به اندازه این پیام شنیدنی نیست.

توی چشم زائران ضریح راهی کربلا که عمق می گیری تازه می فهمی چه بر سر این دلها آورده است عشق امام حسین(ع) و نامش حسین و کربلا و عاشورای امام حسین(ع).

این ضریح خود زائر است، زائری که با خود عشق می برد و یک عالمه حرف های نگفته، می رود که بماند و بگوید و پیوند بزند این همه دلدادگی و شور و عشق را! پیوند بزند این همه ارادت و صحنه های شیدایی را...می رود برای پیوند زدن و وصال حرفهای نگفته مریدانی با مراد و مقصودشان.

قدم برمی داری با کسانی که به پیشواز ضریح آقا آمده اند، آنها گاه می دوند و گاه می ایستند، گاه دور و گاه نزدیک می شوند، دور می شوند تا به دور از همهمه جمعیت در گوشه ای خلوت بغضی باز کنند و نزدیک می آیند تا برای بغض شان از ضریح تبرکی بگیرند.

هوا بس بوی خوش دلدادگی می دهد؛ فرقی نمی کند که کجا باشد، کربلا یا همین حوالی خودمان؛ نام امام حسین(ع) که روی لبها بنشیند هوا بی هوا رایحه عشق می گیرد و نسیم خوش دلدادگی روی سر زمین و زمان دست می کشد که آری: بوی بهشت خدا، بوی حسین است و بس!

پیرزنی با چادری که روی زمین کشیده می شود به دنبال ضریح قدمهایش را می کشاند، او به خیال خود تند می رود و من به خیال خودم آرام پشت سرش قدمهایم را می کشانم، تند تند سلام می دهد و زیارت می خواند:" السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک یابن رسول الله، السلام علیک..."

آمدن ضریح نشانه است، نشانه ای برای پیوند زدن دلها با آنچه شور و شعور حسینی نامیده می شود، این نشانه ها پی اوج گرفتن معرفت و بصیرتمان آمده اند، کمی که عشق و ارادت داشته باشی و باور آنگاه برای خودت همینجا کربلایی می سازی و عاشورایی؛ کنارش می نشینی، بغض می کنی، حرف می زنی و باران می شوی، مثل همین روزها که ضریح آقا مهمان دلهایمان شده است...مثل همین خلوتی که آن پیرزن روستایی کنار جاده به پا کرده و زیارت می خواند...این بهانه، بهانه ای برای نزدیکی است، بهانه ای برای وصال، بهانه ای برای اوج گرفتن قلبهایمان... بی بهانه به استقبال این بهانه برویم...