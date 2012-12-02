به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پوریوسف بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری در اداره کل بهزیستی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر 87 هزار معلول از بهزیستی در خراسان رضوی خدمت دریافت می‌کنند.

وی افزود: گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مراکز نگهداری معلولین ذهنی استان تکمیل نمی‌شود به نظر می‌رسد که تعداد ورودی‌های این بخش از ناحیه‌ معلولیت‌های مادرزادی در حال کاهش است.

وی بیان کرد: اما معلولیت‌هایی که عامل آنها حوادث، سوانح طبیعی، تصادفات و سایر عوامل هستند کاهش نیافته و در برخی موارد افزایش نیز داشته است.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: اختصاص 30 درصد از اعتبارات تعمیراتی دستگاه‌های اجرایی به امر مناسب‌سازی، یک انقلاب در زمینه‌ مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی به حساب می‌آید.

وی افزود: ستاد مناسب‌سازی استان به ریاست استاندار تشکیل و موضوع مناسب‌سازی دستگاه‌های دولتی و اماکن عمومی به صورت فراگیر و برنامه‌ای دنبال می‌شود.

وی با یادآوری اینکه مناسب‌سازی در سه محور معابر شهری، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی انجام می‌گیرد گفت: در معابر شهری، شهرداری مشهد بسیار خوب عمل کرده و حدود یک و نیم میلیون متر مربع از معابر را مناسب‌سازی کرده، اما باید توجه داشت که شهر مشهد بزرگ است و معابر و گذرگاه‌های زیادی دارد که هزینه‌ بسیار بالایی برای مناسب‌سازی آن باید صرف شود.

وی با اشاره به ورود 200 دستگاه اتوبوس مناسب معلولین به ناوگان حمل و نقل عمومی اظهارکرد: تا بهسازی کل سیستم حمل و نقل هنوز فاصله‌ زیادی داریم.

پوریوسف در زمینه برنامه‌ غربالگری اوتیسم گفت: غربالگری آزمایشی محدودی در سال 89 در چند استان انجام شد ولی یک غربالگری علمی و برنامه‌ریزی شده‌ امسال در شرف اجراست.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی به عنوان مراکز آزمایشی اجرای غربالگری اوتیسم در نظر گرفته از فعالیت دو مرکز تخصصی خدمات اوتیسم در استان خبر داد و افزود: اولین مرکز خدمت رسانی به بیماران اوتیستیک در مشهد دایر شد و یک مرکز دیگر هم در طرقبه‌شاندیز ایجاد شده است.

وی گفت: در حال حاضر 800 معلول تحت پوشش در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند که شهریه‌های آنان توسط بهزیستی پرداخت می‌ شود.