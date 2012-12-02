گاز شهری مناطقی از کرج فردا قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هدایی پورافزود: این قطعی گاز در خیابان های مهرشهر، آق تپه، خیابان پنجم غربی و کوچه های اطراف آن ایجاد خواهد شد.



وی انجام تعمیرات روی شبکه گازرسانی را علت قطع گاز این شهر ذکر کرد و اظهار داشت: شرکت گاز در کوتاهترین زمان ممکن پس از پایان این عملیات نسبت به وصل گاز اقدام می کند.



هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسایل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.



به گفته وی، در صورت نیاز مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.

غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در هفته بسیج



فرماندار طالقان به همراه فرمانده سپاه این ناحیه و سایر مدیران ادارات شهرستان با حضور بر مزار شهدا یاد و خاطره جانفشانی های آنان را گرامی داشتند و مزار شهدا را غبار روبی و عطر افشانی کردند.

دومین کارگاه بازنویسی و باز آفرینی متون کهن در البرز برگزار شد



دومین جلسه کارگاه آموزشی "بازنویسی و باز آفرینی متون کهن" ویژه برگزاری دومین جشنواره استانی و شانزدهمین جشنواره قصه گویی کشوری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برگزار شد.



طاهره گرمسیری کارشناس فرهنگی استان و مسئول برگزاری این کارگاه گفت: این کارگاه سری اول برای جمعی از همکاران کانون استان که برای شرکت در جشنواره شانزدهم اعلام آمادگی کرده بودند،ت شکیل شد و در سری دوم نیز مربیان فرهنگی و برخی همکاران ستادی شرکت کننده در جشنواره قصه گویی در این کارگاه که با هدف آشنایی هر چه بیشتر همکاران با اصول صحیح بازنویسی و بازآفرینی تشکیل شده است، شرکت می کنند.



گرمسیری افزود: خانم ملک چیذری از همکاران سابق کانون که مربی آموزش قصه گویی و داور جشنواره های متعدد قصه گویی نیز بوده اند اجرای این کارگاه را بر عهده دارند.

