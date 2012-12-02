حمله انتحاری به پایگاه ناتو در جلال آباد/6 نفر کشته و مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل ورودی پایگاه نظامیان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در شهر جلال آباو واقع در شرق افغانستان منفجر شد. در این انفجار انتحاری که در ساعات نخستین بامداد امروز یکشنبه رخ داد 5 افغانی کشته و یک نظامی خارجی مجروح شدند.

ساعاتی پس از این حمله که طی آن دو مرد با آتش گشودن به سوی نظامیان خارجی اقدام به انفجار خودروی حامل بمب کردند، طالبان ضمن به عهده گرفتن مسئولیت آن، نام یکی از این مردان را "صدیق الله" عنوان کرد.

طی حمله تروریستی امروز همچنین 7 غیرنظامی از جمله یک دانشجوی پزشکی که در حال عبور از نزدیکی محل انفجار بودند، کشته شدند. پایگاه هوایی نظامیان ناتو در جلال آباد از جمله اهداف حملات تروریستی طالبان در شرق افغانستان به شمار می رود.

بر این اساس یک سخنگوی ناتو با تایید این حمله از دادن اطلاعات در مورد تلفات ناتو در این حمله خودداری کرد. با این حال خبرگزاری رویترز از کشته شدن 3 نظامی افغان و دو شهروند غیرنظامی و مجروح شدن 7 نفر از جمله چند نظامی ناتو خبر داده است.